Erben Wennemars grapt naar zwangere Ireen Wüst: 'Misschien kun je er over twintig jaar over meepraten'

Zaterdag zorgde Joep Wennemars voor een verrassing tijdens de WK afstanden in Hamar door de favorieten Jenning de Boo en Jordan Stolz te verslaan in de 1000 meter en zich de wereldtitel toe te eigenen. Met zijn overwinning volgt hij in de voetsporen van zijn vader, Erben Wennemars, die zondag in de schaatsuitzending vol trots reageerde: "Het is ontzettend mooi, echt geweldig."

Voor Erben Wennemars was het een bijzondere situatie. In Hamar is hij aanwezig om commentaar te geven voor televisie en radio, terwijl zijn zoon zaterdag de wereldtitel veroverde, op slechts zo'n tien meter afstand. Ondanks dat ze fysiek dicht bij elkaar waren, hebben vader en zoon de afgelopen dagen nauwelijks contact gehad, zo vertelde Erben tijdens de live-uitzending van de NOS.

Meer van genieten

Ireen Wüst, die samen met Erben Wennemars in Hamar aanwezig is om commentaar te geven tijdens de WK afstanden, vroeg de oud-schaatsprof waar hij meer van geniet: zijn eigen wereldtitels of die van zijn zoon. "Ik geniet hier meer van," zegt Wennemars over de titel van zijn zoon. "Dit is gewoon mooi. Je gunt je kinderen het allerbeste. Ik vind het gewoon geweldig. Maar het is allebei mooi hoor," legt de schaatsprof zichtbaar geëmotioneerd uit, die vervolgens naar de zwangere buik van Wüst kijkt en grapt: "Het duurt nog eventjes hoor, maar misschien kun je er over twintig jaar zelf ook over meepraten."

Pa Wennemars kon zijn tranen niet bedwingen toen hij zijn zoon op sensationele wijze goud zag winnen. Zijn emoties werden alleen maar sterker toen zijn zoon hem in de armen viel. "Papa! Jaa! Yes!" riep Wennemars junior uit terwijl hij zijn vader omhelsde en hard op de rug sloeg. Later, toen hij aanschoof bij de NOS, gaf pa Wennemars toe dat hij deze race niet had zien aankomen. "Ik wist wel dat hij goed was en dat hij voor het eerst echt fit was." Veel meer kwam er niet uit bij de emotionele oud-schaatsprof, die nog steeds aangedaan was door de prestatie van zijn zoon.

