Nederlandse topschaatser diep teleurgesteld op WK afstanden: 'Echt een kloteweekend'

Chris Huizinga heeft een slechte WK afstanden achter de rug. De Nederlands kampioen op de 5000 en 10.000 meter kwam niet in de buurt van de medailles op wereldniveau. Aan Sportnieuws.nl vertelt hij dat hij zich 'slecht' voelt na dit teleurstellende 'kloteweekend'.

Zichtbaar balend verscheen de schaatser voor de camera van Sportnieuws.nl, waar hij niet onder stoelen of banken stak hoe hij het afgelopen weekend beleefde: "Kloteweekend!" Eerder vertelde hij aan de NOS dat hij "gewoon niet in vorm" was dit weekend. "Ik kan de snelheid gewoon niet houden. Na zes rondjes dacht ik wel een tandje bij te kunnen schakelen, maar toen merkte ik dat elk rondje zwaarder werd. Daarna zakte de energie weg en ging ik er een beetje naast staan."

'Even helemaal niks' voor Joy Beune: schaatskoningin onthult heerlijke vakantieplannen met vriend Kjeld Nuis Als het aan Joy Beune ligt, heeft ze haar schaatshoogtepunt nog lang niet bereikt. De toprijdster, die op de WK afstanden in Hamar drie keer goud won, vertelt aan Sportnieuws.nl dat ze 'gegarandeerd voor goud' wil gaan tijdens het aankomende olympische seizoen.

'Daarna lukte het niet meer'

In eerste instantie was Huizinga tevreden met zijn rit, maar halverwege begon hij problemen te ervaren, vertelt hij aan Sportnieuws.nl: "Het was sowieso zwaar, maar dat wist ik al. Er werden geen bijzondere tijden voor mij neergezet. Ik was blij met mijn rit en tot halverwege ging het ook gewoon goed, maar toen merkte ik dat het zwaarder werd en heb ik misschien een tandje terug gedaan."

"Vanaf dat moment ging het technisch minder en liepen mijn tijden flink op," gaat hij verder. "Daarna lukte het me niet meer om me te herpakken. Heel erg klote!"

Bijzondere tatoeage Kjeld Nuis krijgt 'gouden glans' dankzij zijn geliefde schaatskoningin Joy Beune Joy Beune kroonde zich zondag tot de koningin van Hamar tijdens de WK afstanden. Na haar overwinningen op de 3000 meter en in de achtervolging veroverde de Nederlandse schaatsster ook de 1500 meter, waarmee ze niet alleen gouden medailles binnensleepte, maar ook een speciale tattoo in figuurlijke zin een gouden kleur gaf.

'Uiteindelijk ging het niet'

Het is lastig voor de schaatser om te analyseren waardoor het nou precies niet ging zoals hij had gehoopt: "Ik was gewoon van plan een goede rit neer te zetten, zoals ik al zei zat ik er goed in en had ik een goede focus. Ik wilde echt knallen, alleen uiteindelijk ging het niet en heb ik gewoon echt een kloteweekend gehad."

Toch kijkt de schaatser niet geheel ontevreden terug op het afgelopen schaatsseizoen: "Als je kijkt naar vorig jaar heb ik een behoorlijk grote stap gemaakt qua tijden en heb ik titels en zelfs de world cup gewonnen, dus dat is echt ontzettend goed, maar dit weekend overschaduwd wel mijn seizoen een beetje."

Discussie over 'zo'n domme regel' tussen Ireen Wüst en Erben Wennemars: 'Laat dit een wijze les zijn' Davide Ghiotto won de tien kilometer op de WK afstanden, maar moest na zijn race even vrezen voor diskwalificatie. De Italiaanse wereldrecordhouder ging in zijn 25 rondjes in Hamar een paar keer over de middenlijn en overtrad dus officieel de regels. Maar volgens schaatsicoon Ireen Wüst is dat onzin.

Alles over WK afstanden

De laatste dag van de WK afstanden is vooral een succes gebleken voor de Nederlandse vrouwen. Joy Beune pakte het goud op de 1500 meter, terwijl Antoinette Rijpma-De Jong het zilver pakte. Kjeld Nuis stelde teleur op diezelfde afstand en viel buiten het podium. Na de 10.000 meter eindigen de vrouwen het toernooi in Hamar af met de massastart.

Volg alles over de WK afstanden op de online schaatspagina van Sportnieuws.nl, met het laatste nieuws, de rittenschema's, uitslagen, interviews en de opmerkelijke zaken uitgelicht.