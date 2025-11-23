Suzanne Schulting is tot nu toe onzichtbaar in dit langebaanseizoen en dat komt vooral doordat ze op de NK afstanden naast de World Cup-plekken greep. Terwijl de Nederlandse topschaatsers de ene na de andere medaille en persoonlijke records bij elkaar rijden, rijst bij Schulting de vraag of ze er niet beter aan doet om terug te keren in het shorttracken.

De 28-jarige Schulting wilde er na de NK afstanden niks van weten om haar hele planning nu al om te gooien omdat het op de langebaan niet loopt. Hoewel ze dus de World Cups mist, is er nog geen man overboord. Op het OKT rond de feestdagen kan ze alsnog naar de Olympische Spelen. Maar aangezien de concurrentie niet stilzit, ook niet bij TeamNL, heeft De Telegraaf nog maar weer eens aan de boom geschud bij bondscoach Niels Kerstholt van de shorttrackers. Ziet hij Schulting graag terugkeren in zijn ploeg?

'Ze heeft meegetraind'

Het shorttracken was jarenlang het domein van Schulting, waar ze wereld- én olympisch kampioen werd. Voor de aflossingsploeg kan ze mogelijk van grote waarde zijn. Daarom de vraag aan Kerstholt: Heb je Suzanne Schulting al gebeld? Zijn antwoord is duidelijk. "Ik heb haar natuurlijk allang gesproken. Ze heeft meegetraind. Je weet dat Suzanne altijd qua snelheid en het gevecht een meerwaarde is. Dus dat is heel mooi, maar laten we eerst afwachten. Aan het einde van het jaar zien we dan wel."

Gebroken enkel

Schulting deed vorig seizoen al een stapje terug van het shorttracken, vooral omdat haar gebroken enkel nog voor problemen zorgden in de ultrakorte bochten waarin ze diep moet zitten en volledig leunt op haar enkels. Maar volgens Kerstholt is die enkel nu weer goed, goed genoeg om in de top van het shorttracken mee te draaien. Toch vraagt hij de krant om dat soort vragen bij Schulting zelf neer te leggen. Hij geeft aan dat ze meedraait en meetraint met de shorttrackploeg en dat hij over een paar weken kijkt hoe de vlag erbij hangt.

'Dan wordt het een lastige keuze'

"Ik snap de interesse wel. Maar als ik hier ben, en ja ik weet dat het slap klinkt, ben ik niet met Suzanne bezig. Dan ben ik bezig met de ploeg die hier rijdt. En Suzanne is nu op de langebaan en wil daar het maximale uit persen. Het is moedig dat ze aan haar plan voor de langebaan vasthoudt, maar natuurlijk vergroot het haar eigen kansen als ze vaker (bij het shorttracken, red.) meedoet. Als ik niks weet, wordt het een lastige keuze."