Suzanne Schulting heeft op de NK afstanden afgelopen weekend niet kunnen overtuigen. De Nederlandse kwam niet in de buurt van de medailles en daarom vraagt men zich voorzichtig af of het wel de goede keuze was om het shorttrack achter zich te laten. Schulting is zéér duidelijk als haar naar die keuze wordt gevraagd.

Schulting wist zich in Thialf niet te kwalificeren voor de World Cups op haar afstanden de 500 en de 1000 meter. Bij die eerstgenoemde afstand was ze wel erg dichtbij. Schulting miste op slechts zes duizendsten de kwalificatie voor de belangrijke toernooien. Na de races op het NK vertelde de schaatsster al dat ze nog geen idee heeft wat ze nu gaat doen met het restant van het seizoen. Daardoor rijst de vraag, of ze niet te vroeg het shorttrack achter zich heeft gelaten.

Niet lang geleden maakte Schulting bekend dat ze het shorttrack voorlopig in zou ruilen voor het langebaan schaatsen. Voordat het schaatsseizoen afgelopen weekend officieel begon, werd de Nederlandse al een aantal keer gevraagd naar die keuze. Inmiddels is Schulting minder blij met die vragen over shorttrack. Zo liet ze tegenover Omrop Fryslan in september al weten dat ze 'duidelijk heeft gezegd' dat ze het shottrack voorlopig achter zich laat en dat ze 'slechts één keer op de shorttrackbaan' heeft getraind.

'Moet ik dan gelijk al mijn plannen omgooien?'

Voor Schulting zijn de mindere resultaten op het NK ook duidelijk geen reden om terug te grijpen op het shorttrack. Mede daarom reageerde de Nederlandse wat fel nadat ze ook van de NOS een vraag kreeg over het verlaten van het shorttrack. " Er bestaat gewoon een kans dat ik het niet goed doe, zoals dit weekend. Moet ik dan gelijk mijn plannen omgooien en weer terug naar het shorttrack? " Ook vertelde ze dat ze zich blijft focussen op de week tussen kerst en oud & nieuw. Daar kan Schulting zich plaatsen voor de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.