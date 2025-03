Opgewonden Jenning de Boo zocht meteen na wereldtitel contact met speciaal hoekje: 'Die juichten mij toe'

Jenning de Boo bekroonde een geweldig seizoen met de wereldtitel op de 500 meter bij de WK afstanden. De 21-jarige Nederlandse topsprinter versloeg de zo ongenaakbare Amerikaan Jordan Stolz.

"Ik had niet verwacht dat ik Stolz kon pakken, wel dat ik 34,2 kon rijden", sprak De Boo in gesprek met De Telegraaf. Zijn winnende rondje van 34,24 bleek ook een baanrecord. "Ik ben zo blij, zo opgelucht", zei hij terwijl hij nog flink aan het uithijgen was.

Speciaal groepje in de bocht

De Boo werd aangemoedigd door zijn vrienden, die in de bocht na de finish stonden. "Die juichten mij toe", verklaarde de sprinter uit Groningen. Het was lang wachten voordat De Boo eindelijk aan de start verscheen; hij kwam als laatste in actie op de 500 meter. "En dan ook nog een valse start", blikte hij terug.

"Dus opnieuw opladen, want laatst in Heerenveen verneukte ik het. Dat wilde ik niet nog een keer doen. En dat is gelukt. Het werd m'n snelste opening (9,54, red.) ooit, op niet eens de snelste baan ter wereld. Dat laat wel zien hoe scherp ik stond. En hoe graag ik wou", verzekerde De Boo.

'Duizend keer terugkijken'

De Nederlander was behoorlijk zenuwachtig dat hij als laatste in actie kwam. Hij moest vanaf een afstand toekijken hoe Stolz 34,38 noteerde. Uiteindelijk dook De Boo daar dik onder. Zijn winnende wil hij graag terugzien. "Die ga ik wel duizend keer terugkijken. Er valt een enorme last van mijn schouders."

Op naar de 1000 meter

Lang heeft De Boo niet om na te genieten. Dat kan na zaterdag pas. Dan staat zijn laatste afstand van dit toernooi op het programma. De Boo rijdt de 1000 meter, waar hij Stolz ontloopt in een rechtstreeks duel. Met goud (500 meter) en zilver (teamsprint) op zak zal hij vol vertrouwen aan de start verschijnen.

Alles over WK afstanden

