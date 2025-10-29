Tim Prins bleef twee jaar geleden in de schaduw van teamgenoot Jenning de Boo, maar zette wel indrukwekkende tijden neer. Vorig seizoen ging het nóg beter. De 22-jarige Prins lijkt alle ingrediënten te hebben om serieuze medailles te pakken in 2025/2026, met al de nodige NK- en EK-titels op zak.

Prins proefde in 2022 voor het eerst aan het profschaatsen bij de senioren, maar nog zonder succes. De sprinter werd bij de NK afstanden gediskwalificeerd op de 500 meter en eindigde twaalfde op de 1000. Geen ramp, want hij was nog een junior. Een zeer talentvolle, welteverstaan. Bij de WK voor de oudste jeugd pakte hij vier medailles: brons op de 1000, goud op de 1500, zilver bij de achtervolging én zilver bij de allround.

Een jaar later deed hij zijn successen bij de NK junioren nog eens dunnetjes over: Prins sleepte liefst vijf plakken binnen. Dus werd het tijd om definitief de stap naar de senioren te zetten. Dat gebeurde vorig jaar. Mét succes. De schaatser uit het Friese Joure liet zichzelf zien met een tweede plek op de 1000, op de 1500 viel hij net buiten het podium. Voeg daar nog een bronzen medaille (1000 meter) op de EK afstanden én zilver op de teamsprint bij de WK afstanden aan toe en we kunnen voorzichtig spreken van een goed seizoen.

Concurreren met Jenning de Boo

Dit jaar lijken de kaarten nog beter geschud voor Prins. Bij het World Cup Kwalificatietoernooi reed hij een persoonlijk record op de halve kilometer (34,65 seconden) en eindigde daarmee vlak achter De Boo, ploeggenoot bij Team Reggeborgh. De Boo zette vorig jaar meermaals Thialf op z'n kop, met meerdere podiumplekken op de NK én EK afstanden.

De Boo was dit jaar dan ook de gedoodverfde favoriet om op de snelste twee afstanden op de eerste plek te eindigen bij de WCKT, maar daar was Prins het niet mee eens. Met een tijd van 1.08.09 schaatste hij naar de snelste tijd op de 1000, met een voorsprong van vijf honderdsten op zijn concurrent De Boo. Op de 1500 pakte hij met een vierde plek ook een World Cup-ticket.

Prins was zelf overigens niet zo onder de indruk van zijn tijd op de kilometer. Zo reed hij vorig jaar net iets sneller en was het talent van mening dat de internationale concurrentie ook niet bang zou zijn voor de tijd. "Dit moet nog veel sneller", zei hij tegen Schaatsen.nl.

NK en EK sprint

Waar Prins in 2024 vierde werd op het NK sprint, deed hij dat in het afgelopen seizoen iets beter: derde. Op het EK kon hij dat kunstje herhalen. Prins pakte daar ook een bronzen plak. Ondertussen lijkt hij de 500 meter langzaam maar zeker in te wisselen voor de 1500 meter. Een beetje à la teamgenoot Kjeld Nuis, die ook de kilometer en schaatsmijl als favoriete afstanden heeft.

Komend seizoen moet Prins boven zichzelf uitstijgen om een ticket voor de Olympische Spelen bemachtigen. Dit weekend krijgt hij op de NK afstanden voor het eerst weer de kans om zichzelf te laten zien.