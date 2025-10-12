De NK afstanden staan eind oktober op het programma en in de weken daarvoor willen de schaatsers testen aan welke afstanden zij straks mee willen doen. Zo ook Tim Prins, die bij een trainingswedstrijd eens de drie kilometer probeerde. Mét succes.

De 3000 meter is een ongebruikelijke afstand voor de mannen. Normaliter rijden de langeafstandsmannen de vijf en de tien kilometer, terwijl de vrouwen drie en vijf rijden. Voor Prins is de afstand al helemaal 'onbekend terrein', omdat hij zich focust op de 1000 en 1500 meter.

De afgelopen jaren deed de 22-jarige Prins mee aan de 500, 1000 en 1500 meter op de NK afstanden. Vorig seizoen schrapte hij de 500 meter op dat toernooi. Bij de NK én EK sprint veroverde hij het brons. Toch is de man uit Joure nog iets beter op de 1500, waar de schaatser van Team Reggeborgh al twee jaar op de WK's aan mee mag doen (tweemaal vijfde).

Persoonlijk record verpulverd

Prins besloot die afstand afgelopen weekend dus nog maar eens te verdubbelen, door de 3000 meter te rijden bij een trainingswedstrijd. Dat ging hem uitstekend af, want hij verpulverde zijn persoonlijk record door er ruim zes seconden van af te snoepen. Zijn nieuwe PR is 3.47,27. Ter vergelijking: langeafstandsspecialist Marcel Bosker was de snelste met een tijd van 3.40,99.

Uitstekend resultaat Femke Kok

Prins is zeker niet de eerste die indruk maakt bij de trainingswedstrijden. Eerder deze maand deed Reggeborgh-collega Femke Kok dat, door een baanrecord te rijden op de 1500 meter. Dat zorgde voor verbazing bij vriend en vijand, omdat Kok zich normaal gesproken richt op de snelste twee afstanden.

Kok voelde zich zelfs een beetje schuldig, omdat ze het baanrecord van haar collega en vriendin Antoinette Rijpma-de Jong afpakte. Die had daar zelf een stuk minder moeite mee. Kok zei: "Ze zei dat records er zijn om verbroken te worden en dat ik heel blij en trots mocht zijn. Dat is natuurlijk superlief.”