Dit zijn de concurrenten van de Nederlandse schaatsers op het WK allround

De snelste schaatsers ter wereld rijden zaterdag 9 en zondag 10 maart de WK allround in het Duitse Inzell. De ogen zijn gericht op de zes Nederlanders die meedoen aan het toernooi, maar op welke buitenlandse concurrenten moeten we letten? Een overzicht.

Het WK allround is geen ingewikkeld toernooi. De deelnemers laten in Inzell zien wie de beste is op zowel de korte als lange afstanden. Zo rijden zowel de mannen als de vrouwen de 500 en de 1500 meter. Daarbij rijden de vrouwen ook nog de 3000 meter en een lange afstand van 5 kilometer. Bij de mannen zijn die afstanden iets groter, 5000 meter en 10 kilometer op de lange afstand. Om tot een eindstand te komen worden de gemiddelde tijden van elke 500 meter schaatsen bij elkaar opgeteld.

De mannen

Bij de mannen komen drie Nederlanders in actie in Inzell. Patrick Roest, Chris Huizinga en Kars Jansman staan namens rood-wit-blauw aan de start. Aanvankelijk zou het WK allround kinderspel worden voor Roest, die het kampioenschap al drie keer eerder op zijn naam zette. Echter, met de deelname van Amerikaanse toptalent Jordan Stolz wordt dat nog knap lastig.

Het weekend in Inzell belooft de grote Roest/Stolz-show te worden. Beide schaatsers maken aanspraak op de titel. Allround-expert Roest is uiteraard kanshebber, maar Stolz - het 19-jarige schaatswonder uit de VS - mag niet onderschat worden. Hij koos verrassend genoeg voor het allround-kampioenschap in plaats van de sprint, wetende dat hier de grotere uitdaging ligt tegen geweldenaren als Roest.

Volgens de NOS wordt het ouderwets rekenwerk. Van de vier allroundafstanden moet Roest het vooral van de 5000 en 10.000 meter hebben, terwijl Stolz vermoedelijk het hele veld aan gort gaat rijden op de 500 en 1500 meter. Aan het eind van de streep gaat het om de gemiddeldes over 500 meter, dus het is nog maar de vraag wie er zondag als beste uit de bus komt. Chris Huizinga en debutant Kars Jansman zullen ook hun mannetje moeten staan in Inzell, maar het gevecht tussen Patrick Roest en Jordan Stolz slaat ongetwijfeld de klok.

De vrouwen

Bij de vrouwen komen de grootste titelkandidaten voornamelijk uit Nederland. Antoinette Rijpma-De Jong werd twee weken geleden Nederlands kampioen in Thialf. De Friezin is goed in vorm en zal naar verwachting ook dit weekend hoge ogen gooinen. Rijpma-de Jong werd al drie keer Europees kampioene allround, maar de wereldtitel staat nog niet op haar CV. Beune en Groenewoud debuteren op het toernooi maar mogen ook niet onderschat worden in hun kansen op de titel.

Concurrentie komt voor de Nederlandse vrouwen vooral van de Canadese Ivanie Blondin en de Noorse Ragne Wiklund. Laatstgenoemde was in Calgary net aan het bijkomen van een flinke griep, waardoor ze niet heel lekker uit de verf kwam. Als ze inmiddels weer topfit is, is ze een gevaarlijke tegenstander en kanshebber voor een podiumplaats. De geblesseerde Martina Sáblíková komt niet in actie in Duitsland.

Miho Takagi liet op de valreep weten dat ze na de WK sprint ook meedoet met de lange afstanden. Ook zij dingt mee voor de titel, gezien haar kwaliteiten op de 500 meter en de 1.500 meter. Takagi werd al eerder wereldkampioen allround in 2018, de eerste Japanse die dat ook voor elkaar kreeg.