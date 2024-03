Jordan Stolz voorspelt hoe strijd op WK allround met Patrick Roest verloopt: '34,2 op de 500 meter'

Jordan Stolz kiest ervoor mee te doen aan de WK allround in plaats van aan de WK sprint. Opvallend, want de Amerikaan is met afstand de beste sprinter van het moment. Bij het allroundtoernooi moet hij in Inzell afrekenen met onder meer Patrick Roest.

De 19-jarige Amerikaan, die zowel in 2023 als in 2024 wereldkampioen werd op de 500, 1000 en 1500 meter, vindt het allroundtoernooi een grotere status hebben dan het sprinttoernooi. Hij wil in het rijtje komen met namen van allroundhelden als Eric Heiden, Rintje Ritsma, Shani Davis en Sven Kramer.

Jordan Stolz heeft een plan

In Inzell lijkt Roest zijn grootste uitdager te worden. De Nederlander van Team Reggeborgh is drievoudig wereldkampioen allround. Van de vier allroundafstanden moet hij het vooral van de 5000 en 10.000 meter hebben, terwijl Stolz vermoedelijk het hele veld aan gort gaat rijden op de 500 en 1500 meter.

Het is mogelijk - Jordan Stolz

De Amerikaan is niet zo ervaren op de 5000 en 10.000 meter. Die laatste en langste afstand reed hij in wedstrijdverband slechts één keer. Toch heeft hij al heel precies in zijn hoofd hoe het toernooi zal verlopen. "Ik denk dat ik 34,2 op de 500 meter kan rijden en meer dan twee seconden kan pakken. De tijd op de 5000 meter wil ik niet vertellen. En als ik ruim een seconde op Patrick kan winnen op de 1500 meter is het mogelijk", zei Stolz tegen RTL.

En de 10.000 meter dan? "Ik denk niet dat ik gelapt word", aldus Stolz. "Ik voel me ook meer zeker over twintig rondjes dan over tien rondjes." Hij verwacht minder dan 25 seconden toe te geven aan Roest.

Winterspelen

Zijn deelname aan de WK allround is, zoveel mag duidelijk zijn, geen bevlieging. Hij laat er een zekere sprinttitel voor liggen. En hij erkent dat lange afstanden hem niet aan komen waaien, zoals wel het geval is op de kortere. "Ik had gedacht dat mijn uithoudingsvermogen beter zou zijn gezien de hoeveelheid werk die ik er dit seizoen in heb gestoken. Wellicht dat ik me hierna meer focus op de afzonderlijke afstanden, ook met het oog op de Olympische Spelen van Milaan in 2026."

