TV-gids: op deze zender zie je de openingsdag van het WK allround

De snelste schaatsers van de wereld reizen af naar Duitsland voor het WK allround. Het belooft een spannende strijd te worden tussen de Nederlandse top en een hoop buitenlandse uitdagers. Bekijk hier waar je het WK allround kan zien én het programma in Inzell.

Voor de schaatsers staan er zes wedstrijden op het programma. Op zaterdag slaan de 500 meter en de 3 kilometer (vrouwen) of 5 kilometer (mannen) de klok. Op zondag gaat de strijd verder met 1500 meter en de langste afstand (5 kilometer bij de vrouwen en 10 kilometer bij de mannen).

Op welke zender kijk je naar het WK allround in Inzell?

Het WK allround is vrijdag te zien op NPO 1. De uitzending begint een kwartier voor de eerste rit.

Programma WK allround in Inzell

Zaterdag 9 maart , vanaf 12.45 uur:

500 meter vrouwen

500 meter mannen

3000 meter vrouwen

5000 meter mannen

Zondag 10 maart , vanaf 13.15 uur:

1500 meter vrouwen

1500 meter mannen

5000 meter vrouwen

10.000 meter mannen

Deelnemers Nederland: mannen

In totaal doen er zes Nederlanders mee aan de WK allround, drie bij de mannen en drie bij de vrouwen. Op basis van het NK Afstanden waren er al tickets voor Marijke Groenewoud en Patrick Roest. Na het WK Afstanden in Calgary kreeg ook Joy Beune een aanwijsplek. De laatste tickets werden vergeven tijdens het NK in Heerenveen.

Namens de mannen staan straks Patrick Roest, Chris Huizinga en Kars Jansman aan de start. De Amerikaanse Jordan Stolz, toptalent in de schaatswereld, leek de absolute topfavoriet voor de WK sprint, nadat hij bij de WK afstanden oppermachtig was op de 500 én 1000 meter. De Amerikaan gaat echter de WK allround rijden, omdat hij vindt dat daar meer eer te behalen is. Een flinke kluif voor de mannen.

Deelnemers Nederland: vrouwen