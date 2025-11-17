Voor Jutta Leerdam begon de slotdag van de World Cup in Salt Lake City rampzalig. De topschaatsster kwam bij het inrijden voor haar race hard in botsing met de Canadese Ivanie Blondin. Over die valpartij was flink wat te doen en zelf reageerde ze via haar socials op de klapper.

De uitzending van de NOS opende zondagavond met een zorgwekkende video. Leerdam klapte bij het inrijden hard achterop Blondin, die met het Canadese team aan het inrijden was voor de ploegenachtervolging. Op de beelden die werden getoond leek het alsof het de fout was van Leerdam en dat vertelde analist Erben Wennemars in eerste instantie dan ook.

Even later bleek echter dat het incident iets anders in elkaar zat en dus moest de voormalig topschaatser terugkomen op zijn woorden. Wennemars erkende dat het niet de fout van Leerdam, maar van Blondin was. Beide vrouwen kwamen hard ten val waarbij de Canadese er het slechtst vanaf leek te komen. Zij droeg in tegenstelling tot Leerdam gelukkig wel een helm.

'En dan zeggen ze dat helmen veiliger zijn'

Een reactie van Leerdam liet even op zich wachten, maar die kwam later via Instagram. Ze deelde het fragment waarin Wennemars de rectificatie deed en schreef er zelf ook iets bij. "Een geweldige racevoorbereiding vandaag, en dan zeggen ze dat helmen veiliger zijn...", schrijft ze cynisch. Ze heeft ook nog een boodschap voor de vrouw waarmee ze in botsing kwam: "Hou toch van je."

Blondin zag de post van Leerdam ook en deelde die vervolgens zelf weer op haar eigen Instagram. De twee lijken het moment inmiddels een plek te hebben gegeven, want Blondin stuurt een hartje richting de Nederlandse.

Schade valt mee

De schade viel uiteindelijk voor beiden relatief mee waardoor ze later op de dag gewoon in actie konden komen. Leerdam eindigde op de tweede 500 meter van het weekend slechts als tiende. Dat terwijl ze een dag eerder op de eerste omloop nog vijfde was geworden. Leerdam was maar liefst 1,26 seconde langzamer dan landgenote Femke Kok die een wereldrecord reed.

Blondin kwam met teamgenotes Valterie Maltais en Isabelle Weidemann slechts 0,27 seconden tekort om de ploegenachtervolging te winnen. Japan bleek daarop de beste, terwijl het favoriete Nederlandse team met Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong en Elisa Dul verrassend naast het podium viel.

Schaatsen bij Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.