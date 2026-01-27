Afgelopen weekend stond Hyrox Amsterdam op het programma. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As deden ook mee aan de razendpopulaire fitnessrace, waar ook tal van andere bekende (oud-)sporters aan de start verschenen. Eén opvallend verhaal bleef daarbij hangen én dat had alles te maken met voormalig topschaatser Erben Wennemars.

Hoog en Van As blikten in de podcast, die de twee maken voor Sportnieuws.nl, eerst terug op hun eigen race. Het duo had vooraf gemikt op een tijd van 1 uur en 6 minuten, maar kwam uiteindelijk uit op 1 uur en 10 minuten. Ondanks het zware verloop en het tegenvallende resultaat overheerste het enthousiasme over het evenement.

Erben Wennemars heeft 'Hyrox-virus' flink te pakken

Al snel verschoof het gesprek naar Wennemars, die volgens Hoog opnieuw liet zien dat hij geen grenzen kent. "Hij heeft de Hyrox niet één keer gedaan, niet twee keer, maar zelfs drie keer", vertelde ze vol ongeloof. Erben deed twee keer solo mee, waarvan zelfs één in de pro-divisie én deed een double met zijn zoon Niels. Die stond op zijn beurt twee keer aan de start dit weekend, dankzij de mixed relay met onder meer YouTuber Enzo Knol.

Ook de eindtijd sprak tot de verbeelding. Vader en zoon klokten af op 55 minuten en 16 seconden, een tijd die voor velen onhaalbaar is. Van As reageerde daar direct op met één woord: "Ja, ongelooflijk." Hoog voegde er met een knipoog nog wel aan toe dat Niels ook nog een jonge god is: "Dat is nog een jonge blom."

Het gesprek kreeg daarna een komische wending. Van As vertelde hoe dat idee ontstond. "Ik vind het heel grappig, want Erben zag ik eventjes", legde ze uit. "En toen wist ik natuurlijk dat jij (Ellen, red.) niet helemaal lekker was. Toen zei hij: anders ga ik wel met jou.” Dat voorstel kwam met een duidelijke kanttekening. "Ja, dat is prima, zei hij, hoef je alleen maar te rennen."

Maar daar bleef het niet bij. Van As ging in op wat het in de praktijk zou betekenen om met de topfitte Wennemars te lopen. "Je moet ook gewoon mee in zijn pace. Met lopen. Dat kan niet anders. Je gaat hard." Volgens Van As heb je in zo’n geval weinig aan een duo. Hoog kon dat alleen maar beamen: "Hij rent gewoon zijn eigen Hyrox."

Van As vatte het beeld vervolgens lachend samen. "Het is eigenlijk een soort single race, met een mascotte erachteraan", zei ze. Hoog voegde er met een knipoog aan toe dat Wennemars in zo’n geval soms zelfs 'super geïrriteerd' moet wachten. De conclusie was glashelder. "Een Hyrox wil je niet met hem doen, denk ik", besloot Hoog.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. In deze aflevering komen onder meer de opmerkelijke incidenten op de Australian Open en de World Cup schaatsen in Inzell aan bod. Daarnaast aandacht voor Femke Bol, Koning Willem-Alexander en Máxima én de Tinderende skitdiva Lindsey Vonn. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.