Sander Eitrem is de held van afgelopen sportweekend geworden. Schaatsicoon Erben Wennemars kon niet om de verbazingwekkende Noor heen. Eitrem reed tijdens de laatste World Cup in Inzell een wereldrecord op de 5000 meter en slechtte een magische grens. Wennemars probeerde vol ongeloof die prestatie te duiden.

"Hij is by far de held", begint Wennemars bij RTL Tonight zondagavond. "Als je twee weken voor de Olympische Spelen een wereldrecord rijdt op een baan die niet eens per se geldt als een wereldrecordbaan... Niemand verwachtte het. Maar dat het nu gebeurt en door de barrière van zes minuten heen schaatst... We dachten dat het niet meer ging gebeuren, maar nu 5:58,52. Dat is een iconisch wereldrecord. En het mooie is: iedereen heeft het erover. Ook zijn concurrenten klapten er voor."

'Het ziet er knullig uit'

Dat Eitrem onder die zes minuten kon rijden op de vijf kilometer, zit volgens Wennemars in zijn manier van rijden. Met de handjes op de rug, zoals Chris Huizinga en Nils van der Poel eerder al succesvol probeerden. "Je bent veel compacter en kunt je krachten beter verdelen. De arm is niet meer nodig voor de balans. Schaatsen is zo veel makkelijker geworden. Het ziet er knullig uit, maar ik denk bij mezelf: wat hebben we de afgelopen 25 jaar gedaan?"

'Net een beetje te vroeg'

Toch zit er volgens Wennemars ook een klein nadeel aan het wereldrecord van Eitrem. "Hij rijdt 'm eigenlijk net een beetje te vroeg en laat nu er ook door in zijn kaarten kijken", doelt Wennemars op de Olympische Spelen die over twee weken beginnen in Milaan. "Er komt wel druk op bij hem. De vijf en tien kilometer waren van oudsher de afstanden voor de Nederlanders, maar dat is niet meer. Die afstanden zijn helemaal veranderd sinds Van der Poel, qua techniek, trainen en instelling. Nederlanders kunnen niet meer meekomen."

