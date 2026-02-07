Met Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn aan de start van de 3000 meter werd er gedroomd van een Nederlandse gouden schaatsmedaille, maar dat werd het niet. Beune eindigde als vierde en Groenewoud en Conijn kwamen al helemaal niet in de buurt van de medailles op de Winterspelen. De buitenlandse media ontgingen de Nederlandse deceptie niet.

Achter de stuntende winnares Francesca Lollobrigida, topfavoriete Ragne Wiklund (zilver) en de verrassende Valerie Maltais (brons) viel Beune net buiten het podium. Groenewoud (achtste) en Conijn (negende) stelden eveneens teleur, zag ook het Belgische Het Laatste Nieuws. "Voor Nederland werd de 3000 meter een nummer om snel te vergeten. Ondanks drie stevige kanshebbers grepen onze noorderburen naast eremetaal."

De BBC zag een beeld dat voor de Italianen prachtig was, maar voor de Nederlandse schaatsliefhebber ronduit pijnlijk. Lollobrigida vierde het feestje al met haar jonge zoontje en het stadion ging al helemaal los toen de slotrit met Beune en Isabelle Weidemann nog niet ten einde was. "Dit alles gebeurde terwijl Joy Beune nog een ronde te gaan had", aldus de Britten. Commentator Simon Brotherton had er een veelzeggende zin bij nadat de laatste rit verreden was. "Nederlandse teleurstelling en Italiaanse vreugde."

De bekende Amerikaanse commerciële omroep NBC was ook vol lof over Lollobrigida, maar zag de teleurstelling bij TeamNL ook met lede ogen aan. De Amerikanen wisten namelijk dat er aan een fraaie serie een einde kwam. "De Nederlandse vrouwen hadden de afgelopen drie olympische 3000 meter-wedstrijden op rij gewonnen." Achtereenvolgens Ireen Wüst (2014), Carlijn Achtereekte (2018) en Irene Schouten (2022) zegevierden op de afstand.