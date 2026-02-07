Er werd al hardop gesproken over het eerste Nederlandse schaatsgoud, maar na de 3000 meter bij de vrouwen is TeamNL nog met lege handen. Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn kwamen er niet aan te pas. Schaatslegende Marianne Timmer kon haar ogen niet geloven, maar had ook veel medelijden met topschaatsster Beune.

"Ik denk dat zij gewoon helemaal strak staat van de spanning", stelt Marianne Timmer vast over Joy Beune, die als regerend wereldkampioene op de olympische drie kilometer buiten het podium viel. Ze werd vierde en liep zo een medaille mis. "Je gunt het haar zo." Maar ook Beune kon TeamNL op de eerste schaatsdag niet aan een plak helpen. Marijke Groenewoud en Merel Conijn speelden op de 3000 meter al helemaal geen rol van betekenis.

"Zij ziet natuurlijk wat daar gereden is", gaat Timmer haar analyse over Beunes race verder, waarbij ze doelt op de ijzersterke tijden van Francesca Lollobrigida (3:54.28) en Ragne Wiklund (3:56.54) in de ritten daarvoor. "Ze heeft wel een stabiele rit gereden, maar het is niet goed genoeg. Niet te geloven dit."

Zelf kwam Beune tot een tijd van (3:58.12). Daarmee bleef ze ver verwijderd van eremetaal. De Canadese Valérie Maltais pakte namelijk brons in 3:56.93. "Dit is echt niet te geloven dit. Dit voorspelt echt niemand. Geen Nederlanders op het podium."

Vooraf waren de verwachtingen rond TeamNL voor de drie kilometer nog hoog gespannen. "Het leek wat traag in het begin en Merel kwam helemaal niet uit de verf zoals ze kan", kijkt Timmer kritisch naar het optreden van Conijn. "Daarna krijgen we Groenewoud. Zij liep helemaal vast. Ze kreeg in haar rit meteen een aanval van Wiklund, die ook goed op ritme reed en daardoor toch wist te overleven. Maar het was ook voor de Noorse niet genoeg voor goud."

Andere regels op Olympische Spelen

Timmer leefde vooral ook mee met Beune. "Je gunt het haar zo erg, in elk geval een medaille", aldus de drievoudig olympisch schaatskampioene, die daarmee vooral ook doelt op de pijnlijke afwezigheid op de 1500 meter, later tijdens de Winterspelen. Voor die favoriete afstand wist Beune zich niet te plaatsen, waardoor ze in Milaan nu alleen nog op de ploegenachtervolging in actie komt. "Zo zie je maar weer dat op Olympische Spelen totaal andere regels gelden. Er is gewoon geen touw aan vast te knopen."

De grote winnares van de eerste schaatsdag in Milaan werd zo Lollobrigida. De Italiaanse pakte voor eigen publiek verrassend goud. En dat op haar 35e verjaardag. Dat leverde mooie beelden op vanuit Italië. "Zij is boven zichzelf uitgestegen. Ze heeft tussendoor een kindje gekregen. Dit is haar laatste kunstje. En dan goud en een olympisch record. Wel een mooie winnaar."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer.