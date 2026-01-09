Er was in Nederland een hoop te doen om het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) en de uiteindelijk geplaatste schaatsers voor de Winterspelen in Milaan. Met name het drama rond Tim Prins zorgde voor een hoop ophef. Volgens oud-olympiërs Ellen Hoog en Naomi van As had het ook anders opgelost kunnen worden.

De aanwijsplek voor Marcel Bosker op de ploegenachtervolging leidde tot een drama voor Prins, die derde werd op de 1500 meter. Hij viel daardoor buiten de veilige plekken op de matrix en ziet de Spelen aan zijn neus voorbijgaan. Een pijnlijke situatie, vinden ex-tophockeysters Hoog en Van As. Maar het doet hen ook denken aan een schaatssprookje met wél een goede afloop.

Dat vond plaats in de Verenigde Staten. "Brittany Bowe plaatste zich vier jaar geleden voor de 500 meter en die dacht: dat ga ik nooit van m'n levensdagen winnen, dus die heeft toen haar ticket voor de 500 meter gegeven aan Erin Jackson", vertelt van As. Bowe had toen al een olympische bronzen medaille op zak van de ploegenachtervolging in 2018. Ze mocht in 2022 wel deelnemen aan de 1000 meter en won daar het brons achter Miho Takagi en Jutta Leerdam.

'Dat is een soort roman'

Het verhaal kent een bijzonder afloop, want Jackson werd olympisch kampioene op de 500 meter. "Dat is een soort roman", aldus Van As. "Maar het mag wel volgens mij." Dat bevestigt Hoog. "Ja, Bosker had gewoon kunnen zeggen: ik doe het niet. Maar ik begrijp hem ook. Dé kans op de Olympische Spelen."

"Ja dan was hij dus niet naar de Spelen gegaan", vervolgt haar oud-teamgenoot. "Uiteindelijk kies je dan toch voor jezelf, als individuele sporter."

Ploegenachtervolging

Het is nog maar de vraag of de aanwijsplek van Bosker ook tot een gouden medaille gaat leiden op de ploegenachtervolging. De Nederlandse mannen konden zich bij de World Cups dit seizoen niet mengen in de strijd om overwinningen. Toch denkt bondscoach Rintje Ritsma dat een medaille haalbaar is in Milaan. "Ik denk dat het resultaat heel erg mee kan vallen", reageerde hij op de kritiek.

