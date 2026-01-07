Terwijl de Nederlandse schaatsers bijkomen van het tumultueuze olympisch kwalificatietoernooi, bereidt Jordan Stolz zich in alle rust voor de Winterspelen van volgende maand. En zelfs dan weet het Amerikaanse fenomeen nog grote indruk te maken.

"Heb jij Jordan Stolz gezien?", wil een opgewonden Naomi van As weten van haar oud-ploeggenote Ellen Hoog. "Die ging dus een 1000 meter schaatsen. Hij startte, viel, krabbelde razendsnel weer op en toen reed hij 1.07 nog iets..." "Niet normaal", reageert Hoog, die de beelden ook had gezien. "Ziek!"

Amerikaanse kwalificatietoernooi

Waar in Nederland alle topschaatsers zich via het OKT moesten zien te plaatsen voor de Spelen, is Stolz al zeker van deelname. Desondanks nam de favoriet voor de 500 meter, 1000 meter én 1500 meter wel mee aan het Amerikaanse kwalificatietoernooi.

Op de 1000 meter was Stolz in zijn opening ruim langzamer dan de andere toppers, maar hij wist daar in het vervolg van de race nog flink wat van terug te pakken. Stolz kwam ondanks zijn val namelijk tot een tijd van 1.07,96 en daarmee eindigde hij op de derde plek.

'Niet normaal'

"Echt een knallend goede tijd", aldus Hoog. "Met een val... Maar hij viel wel mooi! Hij viel zo voorover en kon in één keer weer opstaan. Het was niet normaal." Ter vergelijking: op het OKT in Thialf waren slechts vier schaatsers sneller dan Stolz. Drie van hen zullen ook grote rivalen van de Amerikaan zijn in Milaan: Jenning de Boo, Joep Wennemars en Kjeld Nuis.

"Wat denk je dan als concurrent als je daar naar kijkt?", aldus Van As over de verbluffende actie van Stolz. "Deze gozer valt en rijdt nog deze tijd." Hoog weet wel wat zij zou denken: "Ja, hoe ga ik deze gast verslaan?"

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek in hun podcast. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de relletjes op het OKT schaatsen én het WK darts. En ook het 'doodenge' optreden van Mathieu van der Poel komt voorbij. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.