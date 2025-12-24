Voor Elisa Dul (27) eindigde het kalenderjaar op dramatische wijze. De topschaatsster kwam afgelopen weekend hard ten val in de voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi en brak haar scheen- en kuitbeen. Daardoor valt haar olympische droom in duigen. Schaatslegende Marianne Timmer leeft in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud mee met de vrouw die zo in vorm was dit seizoen.

Aan Timmer wordt gevraagd of de mentale klap van Dul nog heel lang kan doorwerken. De drievoudig olympisch kampioene baalt zelf ook enorm van de vervelende blessure van de AH Zaanlander-schaatsster. "Ik vind dat ontzettend sneu, dat het haar juist nu overkomt. Dat meisje rijdt zo ontiegelijk goed."

Klap om te verwerken

Dul kwam met de punt van haar schaats in het ijs en bleef daarin hangen. Vervolgens kwam ze op haar standbeen verkeerd terecht, waardoor ze haar kuit- en scheenbeen brak. Ze moest ook onder het mes. "Uiteindelijk is dat enorm balen. En ik denk toch dat ze na een week weer gaat omswitchen. 'Hoe kom ik hier zo snel mogelijk vanaf?' Maar die klap moet je even verwerken."

En Timmer kan het weten. Zij brak eind 2009, vlak voor de Olympische Spelen van Vancouver, haar been bij een val. "Voor haar is nu het belangrijkste: hoe ga je volgend jaar blessurevrij weer schaatsen? Dat is nu, na een of twee dagen, heel heftig. Nu moet je afscheid nemen van de Olympische Spelen, terwijl zij erg goed was. Dan ga je kijken: wat is de schade? Je kan dingen breken, maar kom je daar ongeschonden uit? Zij krijgt nog een operatie en dan zal ze een revalidatietraject in moeten."

Ervaring van coach Jillert Anema

Een klein doekje voor het bloeden: met coach Jillert Anema heeft Dul een ervaren man waar ze op terug kan vallen. "Jillert is een goede fysio geweest, dus die zal haar voor een heel stuk kunnen begeleiden."

Dul dacht dat ze droomde

Dul zelf reageerde kort na de tragische val al op het vervelende nieuws. De specialiste op de 3000 en 5000 meter baalde enorm. "Toen ik in het ziekenhuis wakker werd, dacht ik serieus dat ik had gedroomd had", vertelde ze aan De Stentor. "Maar dan voel je die pijn in je benen en denk je: oh nee, dit is wél echt."

Bekijk en beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.