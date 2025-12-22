Het is de nachtmerrie van iedere Nederlandse schaatser; een ernstige blessure vlak voor een cruciaal toernooi. Precies dit overkwam Elisa Dul. Zij brak haar scheen-en kuitbeen vlak voor het OKT (olympisch kwalifcatietoernooi). "Oh nee, dit is wel echt."

Dul kende een prima begin van het olympisch seizoen. Zo plaatste ze zich door haar vierde plek op de NK afstanden voor de 3000 meter op de World Cups. Echter wist ze tijdens deze internationale wedstrijden weinig potten te breken en reed ze regelmatig in de B-groep.

'Ik werd elke dag beter'

Toch was het gevoel van Dul goed richting het OKT, zo verklaart ze tegenover De Stentor. " Ik werd elke dag beter", zo begon de 27-jarige schaatsster van Team AH-Zaanlander. "Ik had dan ook echt zin in de wedstrijd. Op de 3000 meter had ik zeker kans gehad om me te plaatsen."

'Oh nee, dit is wel echt'

Maar anderhalve week voor het beruchte toernooi sloeg het noodlot toe tijdens een trainingswedstrijd. Dul viel en brak daarbij haar scheen-en kuitbeen. " Ik voelde direct een pijnscheut en dacht: Ik weet niet of ik nog van het ijs kan." In één klap viel de olympische droom van Dul in duigen. De laatste twee jaar had ze veel gelaten om het hoogst haalbare toernooi, waar ze nog nooit actief op was, te bereiken. Zo was ze in die tijd bij geen enkele verjaardag aanwezig, zo onthulde ze.

Dul kon dan ook niet geloven dat haar blessure echt was. " Toen ik in het ziekenhuis wakker werd, dacht ik serieus dat ik het gedroomd had. Maar dan voel je die pijn in je benen en denk je: Oh nee, dit is wél echt." Gelukkig kon Dul haar nachtmerrie snel relativeren. "Natuurlijk ben je emotioneel. Maar je moet het accepteren. Het is wat het is. Je kan niks meer veranderen. Dus moet de knop om."

'Iets om naartoe te werken'

Dul zal van 26 december tot en met 30 december wel in Thialf aanwezig zijn om haar teamgenoten aan te moedigen tijdens het spannende OKT. Een lichtpuntje voor haar is dat het begin van haar herstel spoedig verloopt. Zo houdt de schaatsster nog steeds zicht op het NK allround eind februari, daar zijn tickets te vergeven voor het WK allround. " Dat geeft wel weer motivatie. Iets om naartoe te werken."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.