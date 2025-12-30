De 5000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi bleek een slijtageslag voor Sanne In 't Hof (27). De Groningse zag directe tegenstander Merel Conijn keihard wegrijden en wist vervolgens dat een ticket voor de Olympische Spelen uit zicht was.

Dat is balen voor In 't Hof, die zeker tot de kanshebbers werd gerekend op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Zij deed namelijk mee aan de vorige Olympische Spelen en werd toen zevende op de 5000 meter.

In de boarding

Het lukte dinsdag niet om zich opnieuw te plaatsen. Ze zette de vierde tussentijd neer en wist daarom meteen dat een nieuwe Olympische Spelen er niet in zat voor haar. In 't Hof had álles gegeven: direct na de finish kwam ze ten val en vloog ze de boarding in. Even later lag ze uitgeteld op de binnenbaan.

Uiteindelijk werd ze zesde, op 15,29 seconden van winnares Merel Conijn.

Merel Conijn

Merel Conijn heeft op de 5000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi haar tweede olympisch ticket veroverd. De 26-jarige Nederlands kampioene van Team AH-Zaanlander won in 6.43,46. Haar ploeggenote Bente Kerkhoff eindigde als tweede in 6.46,72.

Conijn was eerder op het OKT als derde geëindigd op de 3000 meter, de afstand waarop ze ook de Nederlands kampioene is. Ook op die afstand heeft ze een olympisch ticket gepakt. Marijke Groenewoud eindigde als derde met 6.48,82 en Joy Beune als vijfde met 6.57,06. Zij grepen daarmee naast een ticket op de 5000 meter. Op de 5000 meter bij de vrouwen mogen slechts twee schaatssters van start op de Olympische Spelen.

