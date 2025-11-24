Het Duitse schaatsen heeft na lang wachten weer een topper: Finn Sonnekalb. De pas 18-jarige wereldkampioen bij de junioren breekt precies op het juiste moment door, zo vlak voor de Olympische Winterspelen 2026. Maar hoe kwam hij ooit op het ijs terecht?

Voor Nederlandse kinderen liggen de schaatshelden voor het oprapen. Alleen al deze eeuw kon je kiezen uit pakweg superstayer Gianni Romme, de beste allrounder ooit Sven Kramer, grensverleggende sprinters als Michel Mulder en vrouwen met karrenvrachten goud als Jutta Leerdam, Joy Beune en Femke Kok.

Duitse schaatshelden

Maar welke Duitse helden moesten jonge landgenoten inspireren? Sinds de Spelen van 2010 werden er geen olympische plakken meer binnen geschaatst. Ook Sonnekalb was niet begeesterd door een Duitser toen hij begon met schaatsen. Eigenlijk was zijn kennismaking puur toeval.

Chocola

Na de World Cup in Calgary, waar hij tweede werd op de 1500 meter (nadat hij een week eerder het wereldrecord voor junioren aanscherpte in Salt Lake City), sprak Sonnekalb met de bond ISU. "Ik was zes jaar en mocht één sport gaan beoefenen", zo gaat hij terug in de tijd.

"Mijn vader nam me mee naar een atletiekclub, maar daar was geen plek voor me. We reden naar een dichtbijzijnde schaatsbaan. Daar werd een kerstfeest gehouden. Een van de trainers gaf mij een kerstman van chocola. Ik was meteen verkocht. Mijn vader moest mij inschrijven en zo belandde ik in het langebaanschaatsen."

NBA

Inmiddels is hij dol op schaatsen en zet hij de sport begrijpelijkerwijs op plek één. "Basketbal is na schaatsen mijn favoriete sport", zegt hij. "Ik bezocht de NBA-wedstrijd Utah Jazz tegen Minnesota Timberwolves. En ik zei tegen mijn vader dat als ik olympisch kampioen word, ik naar de NBA ga."

Hij moet gissen naar het geheim achter zijn succes. "Hoe het komt dat ik zo snel ben? Ik weet het niet. Misschien komdat het doordat ik vegetarisch eet. Ik doe dat al mijn hele leven. Nee hoor, gekkigheid. Ik weet het gewoon echt niet."

