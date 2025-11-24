Nederland is bij het vrouwenschaatsen een waar powerhouse op de 500 meter. Bij de World Cup in Calgary bestond de hele top 5 uit Nederlandse sprintsters. Maar Femke Kok was wederom de rapste van allen. En ze maakte gelijk ook een van haar fans erg blij.

Kok beleefde in Canada een vlekkeloos weekend. De Friese schaatsster won tweemaal de 500 meter en pakte ook goud mee op de 1000 meter. Dat was een primeur voor haar op de dubbele sprint. En dat terwijl ze niet eens zo tevreden was over haar tweede 500 meter. Kennelijk is de marge op de rest zo fors, dat ze zich een minder dan perfecte rit kan permitteren.

Cowboyhoed

In Calgary krijgen schaatsers met een podiumplek een fraai aandenken: een opvallende witte cowboyhoed. Dat heeft te maken met het verleden van de stad. Zo rond 1900 waren er veel grote veehouders, wat weer te maken had met de aanleg van de spoorbaan Canadian Pacific Railway.

Nu Kok toch meerdere van die hoeden heeft ontvangen, kon ze er best eentje schenken aan een toeschouwer. "Ik signeer deze hoed en geef het weg aan een fan", zegt ze in een video van schaatsbond ISU op Instagram. Ze kalkt haar handtekening op de rand en zet er ook een lief hartje bij, waarna ze naar de tribunes beent.

'Wil je dit?'

Ze zoekt een jochie uit die naast zijn vader zit en vraagt in zowel Nederlands als Engels: "Wil je dit hebben?" Hij lijkt even overdonderd door het moment, maar al snel zet hij de hoed op, terwijl zijn vader de telefooncamera in de aanslag heeft en Kok bedankt voor de geste.

"Dat ziet er geweldig uit. Dat was wel leuk, toch?", zo sluit Kok de video af.

Bewondering van Marianne Timmer

Voormalig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt haar bewondering uit voor de manier waarop Kok rijdt en de prijzenregen die haar momenteel ten deel valt. "Ze rijdt fantastisch. Ze heeft die duizend meter echt leren rijden en durft er vol voor te gaan", zegt Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

"Ik denk niet dat ze te vroeg piekt. Het is lekker om zo te beginnen en nu moet ze zuinig zijn met wat ze heeft. Ze gaat ook nog wel een klein griepje of een kleine verkoudheid krijgen. Het gaat er dan om hoe ze ermee omgaat. Ze is nu veruit de beste, dat geeft een lekker gevoel."

