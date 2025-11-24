Goud zat er niet in voor Jutta Leerdam bij de World Cup in Calgary, wel ging ze naar huis met een nieuw persoonlijk record op de 500 meter. En dat zorgde toch voor een blij gezicht bij de topschaatsster.

Op de tweede 500 meter van het schaatsweekend gleed Leerdam op de Olympic Oval naar 37,01, wat goed was voor de tweede plaats en dus ook een nieuw persoonlijk record betekende. Ze reed net als winnares Femke Kok de volle ronde in 26,4, wat aangeeft dat het met haar topsnelheid wel snor zit.

Jake Paul

Op Instagram post de Zuid-Hollandse schaatsster van Team Kafra een reeks fotos. Daaruit blijkt dat ze het naar haar zin had in Canada, waarbij het zal hebben geholpen dat zowel haar ouders als haar verloofde Jake Paul present waren.

De regerend Europees sprintkampioene toont haar zilveren plak, wordt gefeliciteerd door ouders Ruud en Monique Leerdam, loopt rond in de schaatshal met de witte cowboyhoed die podiumgangers krijgen en draagt een boeketje bloemen met zich mee het vliegtuig in. En er is een romantisch momentje: op de vierde foto geven Jake Paul en Jutta Leerdam elkaar een innige zoen.

Zieke Jutta Leerdam

Paul had er een flinke reis opzitten toen hij Leerdma opzocht in Calgary. Hij was vlak voor het weekend nog in Miami voor de face-off met bokser Anthony Joshua. Paul bokst op 19 december 2025 tegen de Britse voormalig olympisch kampioen.

In de aanloop naar de World Cup kreeg Leerdam iets onder de leden. Ze voelde zich een tijdje niet zo best. "Ik ben de hele week ziek geweest en op de 1000 meter hakte de laatste ronde er zo in. Die eerste ronde kostte al veel energie", zei ze tegen de NOS. "Mijn moeder zei dat mijn neus twee keer zo groot is. Het gebeurt iedereen weleens. Als topsporter moet je er elk weekend staan. Je reist veel, nu op hoogte. Ik baal er wel van"

