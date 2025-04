Duitse schaatsster zoekt voor 'olympische droom' dringend hulp: 'Hij biedt mij het perfecte platform'

Schaatsveteraan Katja Franzen (35) heeft WK's, EK's en World Cups geschaatst. Alleen nooit schitterde ze op de Olympische Winterspelen. Ondanks haar leeftijd is ze nog ambitieus, al heeft ze wel hulp nodig.

Op LinkedIn doet Franzen haar verhaal. De Duitse is naast profschaatsster ook vertaler. Al haar werkzaamheden brengen niet genoeg geld in het laatje om haar olympische droom waar te maken. Dus roept Franzen de hulp van anderen in. Ze heeft namelijk de mogelijkheid om zich bij de Canadese ploeg van de Nederlandse succescoach Bart Schouten te voegen.

'Hij staat bekend om zijn uitzonderlijke coaching en trainingsomgeving van wereldklasse, biedt mij het perfecte platform om mijn volledige potentieel te bereiken', schrijft Franzen in haar post.

Kostenplaatje

Schouten won tien olympische medailles verdeeld over zes Winterspelen. Dat is de voornaamste reden dat Franzen met de Nederlander wil werken. Ook zal ze trainen in de Olympic Oval in Calgary, wat bekendstaat als het snelste ijs ter wereld. Daarnaast krijgt Franzen toegang tot het beste materiaal. Daar komt natuurlijk een kostenplaatje bij kijken.

Volgens de Duitse kost alles bij elkaar opgeteld, inclusief de reis, zo'n 15.000 euro. Dat geld wil ze via een crowfunding bij elkaar sprokkelen. Ieder beetje helpt, zo is een donatie van 75 euro goed voor één week werk in Calgary. Donaties van 300 euro en hoger komen met een beloning. Zo biedt Franzen aan om clinics te geven over schaatsen.

\Met elke bijdrage, ongeacht de grootte, help je mijn olympische droom te verwezenlijken. Bedankt dat je deel uitmaakt van mijn reis!', sluit ze af.

Prestaties op het ijs

Franzen geldt niet als een gevestigde naam in de schaatswereld, de Duitse is gespecialiseerd op de sprintafstanden. Op het WK sprint in 2020 eindigde ze als 23ste, een jaar later op de Europese variant werd ze tiende. In dat jaar werd ze ook zestiende (500 meter) en negentiende (1000 meter) op de WK afstanden. In 2023 werd ze zevende op de teamsprint met Duitsland.