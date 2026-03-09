Schaatsteam IKO-X2O ondergaat per direct een grote verandering. Net na afloop van het schaatsseizoen 2025-2026 komt de ploeg van de broers Martin en Erwin ten Hove met een persbericht naar buiten waarin 'afscheid' wordt genomen van naamgevend sponsor IKO. Daardoor gaat de ploeg, nog wel gesteund door het isolatiebedrijf, verder onder een andere naam. Joy Beune poseert daarom in een gloednieuw pak.

De afgelopen twee jaar is IKO-X20 uitgegroeid tot een toonaangevend team, zowel nationaal als internationaal. Maar vanaf 9 maart gaat de ploeg verder op het ijs onder de naam X2O Badkamers. Het 'IKO-gedeelte' verdwijnt en wordt in z'n geheel overgenomen door het badkamerconcern. Daardoor wordt er ook meteen een nieuw schaatspak onthuld. Of dat ook het wedstrijdtenue wordt voor het nieuwe seizoen is niet bekend. Feit is wel dat het pak flink veranderd is.

Beune poseert in nieuw pak

Joy Beune, een van de uithangborden van het team, poseert met een blauw-wit schaatspak. Het kenmerkende rood is verdwenen nu IKO als naamgevend sponsor een stap terugdoet. Trainer Martin ten Hove reageert op de grote verandering binnen zijn ploeg. “Met X²O Badkamers als naamgever zetten we een volgende stap met het team. Zij geloven, net als wij, dat persoonlijke aandacht cruciaal is bij het neerzetten van topprestaties. Het vertrouwen in elkaar was er vanaf dag één.”

Gele eendenmuts in Thialf

De nieuwe teamnaam blijft tot en met de Olympische Spelen van 2030 in Frankrijk actief bij de ploeg waar naast Beune ook onder meer Stijn van de Bunt, Pien Hersman en Sebas Diniz ook voor rijden. "De match met het team bleek nóg beter dan gehoopt en we kijken dan ook met veel vertrouwen uit naar de komende jaren. Schaatsen brengt mensen samen en maakt ons Nederlanders trots. Het is ontzettend gaaf om te zien hoe we als sponsor zijn ontvangen door alle schaatsfans. De gele eendenmuts is inmiddels een vast gegeven tijdens een toernooi in Thialf.”

Steeds prominenter in beeld

Afgelopen seizoen speelden sponsoren van de commerciële teams in op de populariteit van het schaatsen bij Nederlandse fans. In Thialf doken al snel gele eendenmutsen op en verscheen de eend, het logo van X2O Badkamers, ook vaker op de boarding langs het ijs. Vanuit de ploeg plaatsten vijf schaatsers zich voor de Olympische Spelen in Milaan.