Einde aan soap rond toekomst van topschaatsster Angel Daleman (18)

Angel Daleman is af van het gedoe rond haar toekomst. De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft een uitspraak gedaan in de soap rond het Nederlandse toptalent in het schaatsen. De net 18 jaar oud geworden Daleman reageert blij en tevreden met het besluit.

De zaak rond Daleman draaide om het wel of niet krijgen van dispensatie. Omdat ze nog zo jong is, mocht ze 'officieel' niet tekenen bij een profteam. Maar voor talenten zo groot als Daleman, maakt de KNSB uitzonderingen. Alleen schoof de schaatsbond de verantwoordelijkheid door naar de vier teams die Nederland heeft. Zij moesten hun toestemming geven voor Daleman om wél te kunnen tekenen.

Extra voorwaarde

Volgens het Algemeen Dagblad, die technisch directeur Remy de Wit van de KNSB aanhaalt, hebben de teams allemaal hun akkoord gegeven. Wel wilden Team IKO (van onder anderen Joy Beune) en Team Albert Heijn Zaanlander (van de excentrieke schaatscoach Jillert Anema) een extra voorwaarde. Zij wilden dat Daleman maar voor één jaar mag tekenen bij een ploeg en dat ze na de Olympische Winterspelen in Milaan in 2026 vrij is om met iedereen in gesprek te gaan.

'Goede balans vinden'

Maar daar gaat de KNSB niet in mee. "De verdere invulling is aan het management van Angel en de topteams. Voor haar verdere ontwikkeling is het nu zaak dat Angel een goede balans kan vinden tussen haar trainingen en wedstrijden in beide disciplines, waarbij ook komend seizoen de focus meer op de langebaan zal liggen”, schrijft De Wit. Daleman was eerder ook actief in het shorttrack.

Team Essent

Afgelopen seizoen sloot ze als stagiaire aan bij Team Essent van Jac Orie. In haar eerste seizoen bij de senioren op de langebaan was ze meteen succesvol met medailles in de World Cup. Haar hoogtepunt beleefde ze op de WK afstanden, waar ze samen met Jutta Leerdam en Suzanne Schulting goud won op de teamsprint. Of ze in het nieuwe seizoen weer bij Essent aansluit, is nog niet bekend. "Bij welk team ze tekent, is uiteraard aan haarzelf en haar management", vindt de KNSB.

Tevreden Daleman

Dalemans management reageert tevreden. "Wij zijn blij te horen dat KNSB vandaag dispensatie heeft gegeven aan Angel. We gaan nu samen met Angel kijken hoe we de eerste stappen in haar professionele carrière gaan invullen.”