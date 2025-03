Schaatscoach Jac Orie trots op 'gouden reserve' Suzanne Schulting en tientallen persoonlijke records

Suzanne Schulting behaalde donderdag samen met Jutta Leerdam en Angel Daleman goud op de teamsprint tijdens de WK afstanden in Hamar. Behalve deze knappe teamprestatie plaatste Schulting zich echter niet voor een individuele afstand en moest ze het doen met een reserveplek. Toch is Jac Orie, haar coach, ontzettend trots op de prestaties van zijn pupil, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Suzanne Schulting kampte het afgelopen schaatsseizoen met het nodige blessureleed en kende, mede daardoor, wat pech. Toch is de schaatscoach erg te spreken over haar prestaties van het afgelopen seizoen: "In eerste instantie deed ze nog half-shorttrack, half-schaatsen. Daarna had ze die vervelende blessure, een gebroken enkel waarvoor ze geopereerd moest worden. Dus ik vind het heel knap dat ze, ondanks die voorbereiding, zo’n seizoen draait."

'Net overal naast'

"Ze werd steeds beter, maar zat net overal naast voor het WK," vervolgt hij, doelend op een plek voor een individuele afstand bij de WK afstanden. "Toch heeft ze bewezen ontzettend te groeien en zich wekelijks tot maandelijks te verbeteren," zegt de schaatscoach trots.

Reden om feest te vieren

Ondanks dat de schaatsster zelf niet deelnam aan een individuele afstand, had ze, ook tijdens de individuele afstanden, toch een goede reden om feest te vieren dit weekend. Haar vriend Joep Wennemars behaalde namelijk, enigszins tegen de verwachtingen in, op sensationele wijze de gouden titel op de 1000 meter bij de mannen. De schaatser versloeg onder andere Jenning de Boo en Jordan Stolz en treedt met het goud in de voetsporen van zijn vader Erben.

Eerste medaille Beau Snellink

Wie ook een prima schaatsweekend achter de rug heeft tijdens het WK, is Beau Snellink, ook een pupil van schaatscoach Orie bij Team Essent. Vorige winter kende de schaatser nog een mislukt schaatsseizoen door fysieke problemen. Maar de 23-jarige Nederlander krabbelde weer op, mede dankzij de mentale hulp die hij zocht, en bekroonde zich donderdag met zilver op de 5000 meter; zijn eerste individuele WK-medaille.

"Van de zomer hebben we heel hard getraind," licht schaatscoach Orie toe. "We zagen al snel in de winter dat hij de top zou bereiken en hij heeft een geweldig seizoen gereden, met podiumplek na podiumplek."

'Heel goed teken'

De schaatscoach kijkt tevreden terug op het afgelopen seizoen, maar blijft ook kritisch: "We hebben een stuk of 49 persoonlijke records gereden. Dat is altijd een goed teken, want zonder persoonlijke records kom je uiteindelijk niet verder. Daar ben ik heel blij mee. We hebben veel geleerd en we zien dat we grote sprongen hebben gemaakt, maar we merken ook dat er nog punten zijn waar we hard aan moeten werken. Maar dat hoort erbij en maakt het ook leuk."

Alles over WK afstanden

De laatste dag van de WK afstanden is vooral een succes gebleken voor de Nederlandse vrouwen. Joy Beune pakte het goud op de 1500 meter, terwijl Antoinette Rijpma-De Jong het zilver pakte. Kjeld Nuis stelde teleur op diezelfde afstand en viel buiten het podium. Na de 10.000 meter sloot Marijke Groenewoud het toernooi af met goud op de mass start.

