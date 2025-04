Schaatsteams wijzen in veelbesproken soap sensatie Angel Daleman (18) naar KNSB: 'Dat is apart'

Ongehoopt werd Angel Daleman (18) het middelpunt van een enorme schaatsdiscussie. De wereldkampioene teamsprint mag officieel vanwege haar leeftijd nog niet aansluiten bij een commerciële ploeg, maar de KNSB wil haar dispensatie geven. Veel teams kunnen zich daarin vinden, alleen de manier waarop bevalt ze niet.

Onder leiding van technisch directeur Remy de Wit heeft de KNSB de commerciële teams gevraagd of ze het eens zijn met dispensatie voor Daleman. Dit om ervoor te zorgen dat ze rustig toe kan werken naar de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. Maar rustig is het op dit moment allerminst.

Op naar Team Essent?

Eind maart vierde Daleman haar achttiende verjaardag. Toch moet ze officieel nog een jaar wachten op een plek in een commerciële ploeg. Wel rook ze afgelopen seizoen aan het echte werk als stagiair van Team Essent. Maar bij NK's of andere kwalificatietoernooien reed ze in haar eigen pak. De kans is dan ook groot dat ze bij de ploeg van Jac Orie en Sven Kramer tekent als ze dispensatie krijgt.

D-day

Dinsdag hoort Daleman of ze mag gaan rijden voor een commerciële ploeg. De KNSB deed afgelopen week een rondvraag onder de teams en wilde voor afgelopen zondag antwoord. In gesprek met De Telegraaf zeggen meerdere teams dat ze het eens zijn met de dispensatie voor Daleman. Al stelt Team Albert Heijn Zaanlander wel één voorwaarde.

"Dat Angel een contract voor één jaar tekent bij Essent en dat na de Winterspelen in Milaan alle teams in de gelegen heid worden gesteld om haar een aanbieding te doen", aldus Jos Vaessen namens het team van de uitgesproken coach Jillert Anema. "Wij volgen de reglementen, de KNSB niet. Die legt de bal nu bij de teams, die niets fout hebben gedaan", stelt Vaessen, die verder zegt Daleman niet te willen belemmeren.

'Dat is apart'

Ook Team IKO-X2O vindt de gang van zaken vreemd, al hebben ze net als de overige teams niks tegen dispensatie voor Daleman. Coach Martin ten Hove vindt dat de KNSB 'dit probleem vorig jaar heeft gecreëerd'. De schaatssensatie zat volgens hem immers als bij een commerciële ploeg. "Wij vinden het nu niet aan ons om te zeggen het mag niet meer."

Team IKO vond het naar eigen 'heel bijzonder' dat Daleman afgelopen seizoen al mee mocht trainen met de ploeg van Jac Orie. Hij wijst op het feit dat teams hadden afgesproken dat toptalenten niet bij commerciële ploegen mochten aansluiten. "Het is apart om dan nu de vraag aan de teams te stellen of we het daarmee eens zijn."

Jongste wereldkampioene ooit

Daleman stak er als junior bovenuit en reed op haar leeftijd tijden waar Jutta Leerdam toentertijd niet eens aan kwam. Ook bij de volwassenen liet ze zich gelden, met kwalificatie voor de World Cups en deelnames aan de WK afstanden. Daar won Daleman met Leerdam en Suzanne Schulting de teamsprint, wat haar de jongste Nederlandse wereldkampioene ooit maakte.