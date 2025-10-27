Komend weekend wil Joy Beune goed beslagen ten ijs komen. De meervoudig wereldkampioene probeert dan bij de NK afstanden titels binnen te schaatsen en ook tickets te verdienen voor de World Cups. Eén object op haar to do-lijstje is afgevinkt.

In een story op Instagram laat de vriendin van topschaatser Kjeld Nuis zien dat er een item is gearriveerd waar ze met smart op heeft gewacht. Het gaat om een schaatsbril die ze zelf heeft ontworpen, zo blijkt uit de tekst bij de foto van de roze bril.

"Het wachten is over! Eindelijk is mijn zelf-ontworpen bril klaar. En ja, mijn naam staat erop!", schrijft ze.

Reclamevideo

Ook plaatst ze in een reguliere post een nieuw reclamespotje van haar sponsor, X2O. Daarin staat ze in de starthouding, klaar om de eerste meters te maken bij een schaatswedstrijd. Maar terwijl de camera uitzoomt, blijkt Beune in een badkamer te staan, bovenop een badkuip.

Ze draagt in de reclamevideo een bril die qua vorm en ontwerp veel wegheeft van het object dat ze in de story liet zien, al is de kleur nu wit en niet roze.

NK afstanden

Bij de NK Afstanden in Thialf zien we Beune in actie op de 1500, 3000 en 5000 meter. Op de schaatsmijl krijgt ze concurrentie van Femke Kok, die tot voor kort de 1500 meter links liet liggen. Eerder in oktober deed de regerend wereldkampioene op de 500 meter mee aan de 1500 meter bij een trainingswedstrijd. Prompt verbeterde ze het baanrecord in Thialf, wat betekent dat Kok een serieuze medaillekandidaat genoemd moet worden voor de olympische 1500 meter.

Beune zei onlangs tegen Sportnieuws.nl dit over haar vorm: "Met de wedstrijden die ik tot nu heb gereden ben ik nog niet heel tevreden. Ik weet van mezelf dat ik iets meer tijd nodig heb. Het gaat nu wel iedere week beter en beter. Ik moet nu in de wedstrijd-flow zien te komen."