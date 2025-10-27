Femke Kok is dit voorseizoen zonder twijfel dé vrouw in vorm bij de Nederlandse schaatssters. De wereldkampioene op de 500 meter vliegt ook op langere afstanden over het ijs en maakt daarmee grote indruk op haar rivalen. Maar het zorgt ook voor twijfels. Want piekt ze niet te vroeg?

Kok knalde begin oktober naar een baanrecord op de 1500 meter, een afstand die de topsprintster zelden rijdt. Ze kon haar eigen ogen amper geloven toen ze haar tijd zag en ook concurrente Angel Daleman stond met open mond te kijken. Afgelopen weekend knalde Kok ook nog eens naar een toptijd op de 1000 meter. En dat allemaal terwijl het seizoen pas vrijdag echt gaat beginnen.

Drie gouden plakken

De 1:12,87 van Kok, slechts 0,07 seconden boven het baanrecord van Jutta Leerdam, maakt ook flink indruk op ex-tophockeysters en groot schaatsfanaten Ellen Hoog en Naomi van As. In de podcast die ze elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl opnemen krijgen ze de stelling voorgelegd: 'Femke Kok gaat drie keer goud pakken op de Winterspelen.' Hoog kan zich er op zich wel in vinden: "Laten we zeggen, eens. Dat zou toch fantastisch zijn."

"Ik heb het schema van de Olympische Spelen nog even opgezocht", vertelt Hoog. "Op 9 februari is de 1000 meter, 15 februari is de 500 en 20 februari de 1500. Dus er zit elke keer vijf a zes dagen tussen. Dus ze zou prima die drie afstanden kunnen rijden." "Moet kunnen", denkt ook Van As, al jaren de vriendin van schaatsicoon Sven Kramer.

"Het gaat er natuurlijk om dat zij bijna het baanrecord in Thialf op de 1000 meter heeft gehaald", aldus Hoog. "Dat staat al drie jaar op naam van onze Jutta Leerdam. Dat geeft echt zó haar vorm aan, want een paar weken geleden heeft ze een knaller van een 1500 gereden, terwijl de 500 haar onderdeel is. Het geeft wel aan dat ze ontzettend in vorm is."

Pieken op het goede moment

De Winterspelen staan op de kalender voor februari en eind december moet er eerst op het olympisch kwalificatietoernooi gepiekt worden. "Je weet niet hoe ze er dan voor staat", aldus Hoog. "Dan moet het gebeuren. Maar het geeft aan dat ze nu ontiegelijk in vorm is. Het is hopen dat ze dat vasthoudt en dat ze nog beter wordt. Dan kan ze drie keer goud pakken. Ik hoop dat ze niet te vroeg piekt."

"We hebben het er er natuurlijk al vaker over gehad", vult Van As aan. "Want hoe deel je nu je seizoen zo is dat je op de goede momenten piekt? Dat is natuurlijk heel moeilijk. Je hoopt natuurlijk op het trainingsschema dat je met je trainers hebt gemaakt. Ik ben benieuwd hoe hard ze de 500 meter gaat schaatsen, dat gaan we komend weekend zien op de NK afstanden. Ik ben benieuwd wat ze daar gaat rijden." Vooralsnog is Kok voor alle drie de afstanden ingeschreven.

Jutta Leerdam

Leerdam ontbrak afgelopen weekend op de 1000 en zij kon zich dus ook niet meten met Kok. "Maar iedereen is natuurlijk wel gewaarschuwd", meent Hoog. Van As vraagt zich af of haar concurrenten onrustig worden van de tijd van de Friezin. "Ja, in denk wel dat ze onder de indruk zullen zijn", reageert Hoog. "Al weten zij ook dat je in december moet pieken."

"Kijk, een Leerdam heeft gewoon vertrouwen in zichzelf, die zegt dat ze nu nog niet piekt. Ik denk dat zij dat ook echt zo voelt, dat dat geen indekken is. Ze zegt dat ze elk jaar pas aan het einde van het seizoen piekt. En ik denk dat zij niet zo snel gek te krijgen is."

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag de sportweek door voor Sportnieuws.nl en deze week kwamen naast het waanzinnige optreden van Femke Kok ook onder meer de behulpzaamheid van Sven Kramer, de onrust bij Ajax en de verbazing van Jutta Leerdam aan bod. Beluister de podcast via je favoriete app of hieronder.