Het olympisch goud van Francesca Lollobrigida maakte bij voormalig topschaatser Erben Wennemars enige emoties los. "Ik vond het echt mooi." Voor TeamNL was de eerste schaatsdag daarentegen allesbehalve mooi. Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn eindigden buiten het podium.

Wennemars kan als voormalig topschaatser mooie sportmomenten juist extra waarderen. Lollobrigida deed dan ook iets heel bijzonders. Op haar eigen verjaardag (35e) verbaasde ze met ongelooflijke tijd van 3:54,28 vriend en vijand. Het betekende een olympisch record, maar nog belangrijker: goud.

"Toen ik Lollobrigida zag toen dacht ik nu zijn de Spelen echt begonnen, nu zijn we echt los", zegt Wennemars in de schaatspodcast van de NOS. Eerder was Wennemars namelijk behoorlijk kritisch over de openingsceremonie, en dat herhaalde hij nog maar eens. "Dat is iets gemaakts, ze wilden iets moois neerzetten en dat hebben ze dan gedaan."

Zelf herbeleeft Wennemars in de podcast nog maar eens het gouden moment van Lollobrigida. "Dit is sensationeel wat er hier gebeurt. Ik zei na afloop van de rit, terwijl de favorieten nog moesten komen, dit is goud. Het is voorbij." Zijn collega en NOS-verslaggever Sebastiaan Timmerman zag in de ijshal in Milaan vervolgens de nodige emoties bij Wennemars, die zelf in 2006 bij de Winterspelen in Turijn twee keer brons pakte. "Ik keek naar links en ik zag echt tranen in zijn ogen", stelde Timmerman vast.

Wennemars legde vervolgens zelf uit waarom hij zo emotioneel was, "Ik vond het echt mooi, dit is een hele hele bijzondere race. En dan kan ik dat waarderen, ik waardeer haar als schaatsster." Ook drievoudig olympisch schaatskampioene sprak in Sportnieuws.nl Dromen van Goud haar bewondering uit over Lollobrigida. "Ze is een echte liefhebber van de sport. Een mooie winnaar."