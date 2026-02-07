De eerste schaatsafstand is achter de rug en zorgde meteen voor spektakel. Joy Beune, Merel Conijn en Marijke Groenewoud liepen een medaille op de 3000 meter mis. De Italiaanse Francesca Lollobrigida ging er met de olympische titel vandoor en zorgde zo voor een prachtige stunt én bewondering van schaatsicoon Marianne Timmer.

"Dit is niet te geloven. Dit voorspelde echt niemand. Geen Nederlanders op het podium", reageert drievoudig schaatskampioene Marianne Timmer vanuit Milaan op de deceptie voor de Nederlandse schaatssters. "Dan hebben we een Lollobrigida die boven zichzelf uitstijgt. Ze heeft tussendoor een kindje gekregen. Dit is haar laatste kunstje. En dan goud en een olympisch record. Wel een mooie winnaar."

Deceptie voor TeamNL

De eerste schaatsdag van TeamNL draaide zo uit op een enorme deceptie. Joy Beune (vierde), Marijke Groenewoud (achtste) en Merel Conijn (negende) speelden allemaal geen rol van betekenis in de strijd om het goud. Sterker nog, ze vielen allemaal buiten het podium. "Dit is wel pijnlijk voor allemaal", stelt Timmer, die dagelijks haar mening geeft in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Lollobrigida was dus de grote winnares. Op haar 35e verjaardag hield ze huis met een olympisch record (3:54.28) en vierde ze met het Italiaanse thuispubliek en haar zoontje volop feest.

Timmer benadrukt dat Lollobrigida al jaren tot de top 6 van de wereld behoort en dus geen volkomen verrassing is. Toch hield ze voor eigen publiek in Milaan de topfavoriete Ragne Wiklund en regerend wereldkampioene Joy Beune van de olympische titel af. "Ze is een echte liefhebber van de sport."

Timmer zag bij Lollobrigida vooral de kracht in het continu op haar eigen ritme rijden, daar waar andere schaatssters zich toch telkens stuk reden. "Ze zit in haar nadagen van haar carrière en dan stijgt ze zo boven zichzelf uit. Wat ik me afvraag is of ze meer ontspannen is nu ze moeder is en daarom meer kan genieten van het schaatsen. Haar prestatie is in elk geval uitzonderlijk. Ze geeft zichzelf een extra leuk cadeau voor haar verjaardag."