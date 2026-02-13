Ze was enorm dicht bij een medaille, maar Sandrine Tas miste op de 5000 meter op een haar na het olympisch podium en eindigde als vierde. Het verschil met het eremetaal was miniem, de teleurstelling was logischerwijs groot. Maar nog voordat de emoties volledig waren gezakt, zorgde de Belgische voor minstens zo veel verbazing met een ingrijpende beslissing over haar sportieve toekomst.

Op voorhand was Tas niet één van de favorieten voor een podiumplaats, maar dankzij een ijzersterke race groeide ze uit tot een serieuze medaillekandidate. Ze reed een strak ingedeelde 5000 meter, hield haar tempo indrukwekkend vast en zag haar naam lange tijd bovenin het klassement prijken. Even leek het er zelfs op dat er een stunt in de maak was en dat België opnieuw mocht dromen van olympisch eremetaal. Pas in de slotfase werd ze nipt voorbijgestoken door Merel Conijn, die uiteindelijk met het zilver aan de haal ging.

Opvallende carrièreswitch

Toch ging het na afloop niet alleen over die gemiste medaille. Kort na haar sterke optreden maakte Tas bekend dat ze een opvallende keuze heeft gemaakt voor haar toekomst: ze verruilt het schaatsen voor het wielrennen. Een beslissing die verrast, zeker gezien haar enorme progressie die ze dit jaar liet zien op het ijs.

Sandrine Tas treed in voetsporen van Nederlandse topschaatsster

Oud-olympisch kampioene Carlijn Achtereekte begrijpt de keuze, hoe pijnlijk het moment ook was. "Ik had haar vooraf een bronzen medaille voorspeld. Het verschil was uiteindelijk zo klein, dat was pijnlijk om te zien", vertelde de voormalig Nederlandse topschaatsster tegenover Sporza. "Maar als dit haar droom is, moet ze die najagen. Je moet je hart volgen."

De overstap van het ijs naar de weg is geen eenvoudige. Achtereekte maakte zelf eerder dezelfde switch en weet hoe zwaar het is om in het professionele wielrennen direct mee te draaien. "Het niveau wordt elk jaar hoger. Je stapt daar niet zomaar in en wint een koers."

'Ga je nu echt fietsen?'

Toch keek Achtereekte wel even op van haar keuze. "Tas heeft zo’n grote stap vooruit gezet in het schaatsen, ze is nu technisch zoveel beter, dat ik denk: goh, ga je nu echt fietsen", zegt ze. Tegelijk begrijpt ze de timing van de keuze. "Ze is nu 30 en hoeft er ook niet te lang mee te wachten, want een overstap op latere leeftijd is best pittig." Zelfs een terugkeer rentree op het ijs behoort tot de mogelijkheden. "Ik sluit niet uit dat ze nu drie jaar gaat fietsen en dan voor de volgende Winterspelen als verrassing toch terugkeert naar het ijs."

Bij Lotto-Intermarché Ladies kijken ze vooral vooruit. Begeleidster Grace Verbeke benadrukt dat Tas rustig wordt opgebouwd. "Ze komt pas eind april in competitie, misschien in een van de Ardennenklassiekers." De ploeg ziet potentieel: "In het tijdrijden heeft ze al bewezen dat ze zich tussen de beste Belgische rensters kan plaatsen. De waardes van Sandrine zijn nu al oké, dus als ze nog wat sterker kan worden, opent dat perspectieven."