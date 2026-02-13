Merel Conijn (24) won zilver op de 5000 meter tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. De Nederlandse topschaatsster had veel aan haar Belgische directe concurrente, die uiteindelijk aan het kortste eind trok en vierde werd. Maar er was ook een moment dat ze vooral last had van Sandrine Tas.

"Nee", lacht Conijn op de vraag van de NOS of ze zich al realiseert dat ze een zilveren plak heeft gewonnen op de 5000 meter tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. "Het moment dat Jillert (Anema, red.) zei: je hebt sowieso een podium, toen kwam het wel even binnen, maar dan denk je gelijk: zal het ook genoeg zijn voor goud?"

De Edamse streed in een directe rit tegen de Belgische Tas. Dat mondde uit in een spannend duel, waarbij Conijn uiteindelijk won. "We hadden wel echt veel aan elkaar", blikt Conijn terug. "Ik had eigenlijk een hele lekkere rit, al heb ik van de rit zelf niet heel veel meegekregen. Achteraf gezien baal ik een beetje van mijn keuze bij de wissel, want ik had één moment dat ik dacht: ik kan er misschien wel voor. Maar ik wilde niet een diskwalificatie riskeren, want dan heb ik sowieso niks."

Er ook een wissel waarbij Conijn wel vlak voor Sandrine Tas langsging. "Ik dacht: nu moet ik, want anders kom ik er nooit meer langs", verklaart ze lachend. Een wissel daarvoor, durfde Conijn het niet aan om voor de Belgische langs te gaan. "Toen wachtte ik even tot ik achter haar langs kon. Toen hield ik best wel in en toen liep mijn rondetijd echt heel erg op. Achteraf dacht ik: als ik dat iets eerder had bedacht, had ik er misschien nog voor gekund. Maar aan de andere kant wil je ook geen diskwalificatie."

Francesca Lollobrigida had in de laatste rit een duidelijke richttijd en had haar handen daar vol aan. De Italiaanse winnares van de 3000 meter hield uiteindelijk een tiende van een seconde over en pakte zo het goud weg voor Conijn.

Conijn reed een opmerkelijke rit, waarin haar rondetijden eerst flink opliepen. In de laatste twee omlopen gaf ze echter weer extra gas, wat haar dus hielp aan de uiteindelijk tweede tijd. Wat haar coach Anema betreft had er meer in gezeten. De Fries stelt dat zijn pupil eerder had moeten versnellen. Schaatsicoon Irene Schouten denkt het hare van die opmerking.