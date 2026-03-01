Sebas Diniz stond na de eerste dag van de NK sprint op de tweede plaats en was dus volop in de race voor de nationale titel én een plekje op de WK. De schaatser van Team IKO-X2O heeft zich echter voor de slotdag moeten terugtrekken.

"Na een voor Sebas fantastisch verlopen eerste dag van het NK Sprint was hij vastbesloten om vandaag de kroon op dit mooie seizoen te zetten met een gooi naar een WK Sprint ticket. Helaas heeft een hevige buikgriep hem vannacht te pakken genomen en het onmogelijk gemaakt om vandaag van start te gaan", schrijft zijn ploeg op Instagram. "Dit doet pijn, maar we zijn als Team IKO X2O Badkamers trots op zijn gigantische prestaties van het afgelopen seizoen. Op naar 2030!"

Diniz won zaterdag met overmacht de eerste 500 meter op de NK sprint. Hij verloor de koppositie echter door op de eerste 1000 meter als elfde te eindigen. Toch had hij nog alle kansen om Nederlands kampioen te worden, want in het klassement stond hij voorafgaand aan de slotdag op de tweede plek met een achterstand van 0,06 seconden op Janno Botman.

Diniz was bezig aan een sterk seizoen. Hij eindigde bij de NK afstanden op de tweede plaats bij de 500 meter achter Jenning de Boo en herhaalde dat kunstje op het OKT. Daardoor wist hij zich op die afstand te plaatsen voor de Winterspelen in Milaan. Diniz eindigde daar op de vijfde plaats.

Strijd om Nederlandse titel

Door de afmelding van Diniz heeft Botman iets meer marge op zijn naaste concurrent. Dat is nu Merijn Scheperkamp, die na dit seizoen overstapt van Team Essent naar Team Reggeborgh. Scheperkamp moet een marge van 0,10 seconde goedmaken op Botman.

De winnaar van het toernooi mag meedoen aan de WK sprint op donderdag 5 en vrijdag 6 maart in Heerenveen. Jenning de Boo en Joep Wennemars werden afgelopen week door schaatsbond KNSB aangewezen voor dat toernooi en zijn dan dus ook van de partij.