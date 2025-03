Jordan Stolz spreekt opmerkelijke beschuldiging van Kjeld Nuis tegen: 'Ik probeerde dat niet eens'

Jordan Stolz bleef op de WK afstanden achter zonder gouden medaille, maar was aan het begin van het seizoen onverslaanbaar. Het won de eerste World Cups alles wat er te winnen viel. Stolz was ijzersterk, maar werd door zijn vermoeidheid ook beschuldigd door zijn Nederlandse collega Kjeld Nuis.

Het onderwerp komt ter sprake als Stolz ingaat op zijn band met Jenning de Boo. De twee generatiegenoten zijn elkaars grootste concurrenten op de 500 meter en de 1000 meter. Nagenoeg altijd was Stolz de sterkste, maar hij moest op de WK afstanden op de 500 meter zijn meerdere erkennen in een ontketende De Boo. Ook op de 1000 (Joep Wennemars) greep hij naast het goud, net als op de 1500 meter.

Prima band met Jenning de Boo

Hoewel De Boo en Stolz concurrenten zijn, kunnen ze het volgens de Amerikaan uitstekend met elkaar vinden. "Prima, hij is aardig. Hij is casual", vindt Stolz in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Als hem wordt gevraagd of hij geen psychologische spelletjes met hem speelt, kan Stolz een lachje niet onderdrukken. Daar werd hij door een andere Nederlandse topschaatser namelijk wel door beschuldigd.

Theorie van Kjeld Nuis

"Nee, maar ik denk dat Kjeld wel dacht dat ik het deed in Beijing en Japan toen ik zei dat ik moe was", weet Stolz nog. Hij gaf tijdens die World Cup-weekenden aan vermoeid te zijn van al zijn races, maar won ze doodleuk wel allemaal. "Ik was ook moe", vertelt hij nu. "Ik had een 500 meter nadat ik eerst de 1500, 1000 en nog eens 500 had gedaan. Maar dat was geen psychologisch spelletje, want ik was gewoon moe."

'Sandbagging'

Volgens Stolz dachten Nuis en co dat hij aan sandbagging deed: je eigen kwaliteiten verborgen houden om de concurrentie te slim af te zijn. Hij haalt inmiddels zijn schouders er over op. "Ik zat in zijn hoofd, maar dat probeerde ik niet eens. Het was wel grappig."

In een exclusieve aflevering schuift Jordan Stolz aan bij de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. De Amerikaanse schaatssensatie gaat in op zijn succesvolle seizoen waarin hij nagenoeg onklopbaar was, maar op de WK afstanden zonder gouden medaille achterbleef. Daarnaast beantwoordt Stolz stellingen over onder meer Joep Wennemars, Jenning de Boo, Jutta Leerdam en Joy Beune. Check de volledige aflevering hieronder!