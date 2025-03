Spaanse wereldkampioen in andere sport zoekt geluk op het ijs: 'Ik moet mijn schaatsavontuur helemaal zelf betalen'

Jhoan Sebastian Guzman stond woensdagavond op het ijs in Leeuwarden tijdens De Zilveren Bal. Hij won al veel prijzen in een andere sport, maar wil zijn geluk nu beproeven op schaatsen. is eigenlijk "Mijn techniek is eigenlijk superslecht."

De in Venezuela geboren Spanjaard is een grote naam op skeelers. Hij is de wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter, pakte afgelopen jaar drie keer goud en een zilveren medaille op het EK Inlineskaten en werd al zeven keer wereldkampioen. Toch is dat niet genoeg voor de 29-jarige.

Techniek

Daarom is hij sinds drie jaar ook op het ijs te vinden. “Het is zó anders dan op skeelers", vertrelt hij over zijn nieuwe avontuur bij Schaatsen.nl. "Bij het inlinen hoef ik eigenlijk niet op techniek te letten, dat gaat op pure kracht en is het een kwestie van blijven rennen."

"Op het ijs is die kracht ook nuttig, maar moet je het combineren met techniek. Mijn techniek op de schaats? Die is eigenlijk superslecht”, zegt hij met een glimlach.

Het is moeilijk voor hem om aan die techniek te werken en meer ervaring op te doen. “Ik moet mijn avontuur op de schaats namelijk helemaal zelf betalen”, legt Guzman uit. Daarom moet hij medailles blijven verzamelen in het inlinen. "Op basis daarvan krijg ik betaald voor het skeeleren.”

Olympische Spelen

Hij moet dan ook eerlijk toegeven dat deelname aan de Olympische Winterspelen in Milaan volgend jaar onhaalbaar is. Guzman heeft dan namelijk al het WK inlineskaten en de World Games in China op de planning staan. Daar gaat hij voor eremetaal.

“Eerlijksheidshalve moet ik kijken naar de Spelen in Frankrijk van 2030, maar ook dat weet ik niet zeker", zegt hij. "Ik weet niet hoeveel tijd ik heb in de sport, maar ik wil het proberen. Ik presteer het beste op skeelers, maar mijn hart ligt op het ijs.”

Droom

Hij heeft in ieder geval kunnen genieten van de Zilveren Bal. Een prachtige ervaring voor Guzman: “Dit is geweldig”, vertelt hij enthousiast. "Voor mij is het een droom om aan zo’n evenement mee te doen, echt prachtig. Met die muziek en de lichtshow. Het is een bijzondere beleving ik ben trots dat ik er deel van mag zijn. Dit is een droom die uitkomt.”

In Leeuwarden strandde Guzman in de tweede ronde met de elfde tijd van 9.80 op de 100 meter.