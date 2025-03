Trotse moeder laat ook van zich horen na wereldtitel Joep Wennemars: 'Probeer het thuis een beetje normaal te houden'

Na de sensationele wereldtitel van Joep Wennemars op de 1000 meter bij de WK afstanden in Hamar kwam al snel de emotie van vader Erben in beeld. Maar ook moeder Renate en broertje Niels leefden mee met Joep. "Ik ga geen traan laten want dat deed Erben al."

In de NOS schaatspodcast wordt de reactie van collega Erben nog eens besproken. "Ik heb Erben letterlijk naar Joep toe geduwd", vertelt Robbert de Rijk. "Want hij zat hier op een stoel in elkaar gedoken met zijn handen voor zijn gezicht te huilen."

Hij was op dat moment nog radio aan het maken en keek met een koptelefoon op en microfoon in zijn hand toe hoe Joep het goud pakte. "Toen ben ik naar hem toegelopen en heb ik gezegd: 'ga naar je zoon, joh'. Hij zei dat hij het eerst even wilde laten gebeuren en dat Joep eerst trainer Jac Orie in zijn armen moest springen. Maar Erben moet er natuurlijk ook gewoon even naartoe."

Moeder Renate

Ook voor de rest van het gezin was het een emotioneel moment. Moeder Renate zat op de tribune. "Ik was minstens zo geëmotioneerd, maar ik dacht: ik ga geen traan laten want dat doet Erben al. Elke ouder weet gewoon wat een kind voor topsport moet opofferen. En als het dan op zo'n moment allemaal samenkomt, op een plek waarvan hij deze week al zei dat hij zich er lekker voelde. Dat is gewoon heel erg leuk, geweldig, fantastisch. Ik ben trots."

'Normaal houden'

Renate ziet van dichtbij hoe diep het schaatsen zit bij haar man en zoon en hoe dat hen verbindt. "Ik ben gewoon een buitenstaander en ik probeer het thuis gewoon een beetje normaal te houden. Dat lukt niet altijd."

Ze is vooral blij dat Joep nu met een ontspannen gevoel het nieuwe seizoen in kan. "Want dat vind hij soms nog wel moeilijk", legt ze uit. "Wat ik Joep gun is het ontspannen en het vertrouwen hebben. Dat had Erben op een gegeven moment in zijn carrière wel. Maar dat moet je gewoon ontwikkelen."

Stiekem hoopten de podcastmakers ook bij moeder Wennemars de tranen op te wekken. "Dat was ons plan", lachen ze. Maar helaas lukte dat niet.

Broertje Niels

Renate Wennemars-Van der Zalm is voormalig tv-presentatrice en trouwde in 2003 met schaatslegende Erben. Ze kregen twee kinderen. Joep is de oudste. Hij heeft nog een broertje Niels die drie jaar jonger is.

Die was ook enorm trots op zijn grote broer. Dat liet hij weten met een post op Instagram. "Altijd hard gewerkt, nooit een dag overgeslagen", schreef Niels over Joep. "Dit heb jij echt keihard verdiend. Respect grote broer: wereldkampioen."