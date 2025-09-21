Dat Erben Wennemars sinds zijn schaatspensioen niet stil kan zitten, werd dit weekend opnieuw duidelijk. Hij deed weer mee aan een Hyrox-toernooi, wat hem de nodige pijntjes opleverde. Toch liet hij zich daardoor niet tegenhouden en ging gewoon door.

De voormalig topschaatser was dit weekend in Maastricht weer druk bezig met zijn passie: Hyrox. Dat is een fitnesscompetitie waarin hardlopen wordt gecombineerd met acht krachtoefeningen. Je loopt elke keer een kilometer en moet vervolgens in een bepaalde volgorde de oefeningen correct uitvoeren. Deze razendpopulaire trend heeft veel liefhebbers, onder wie ook Wennemars.

Hij deed op vrijdag mee met zijn eerste ronde, en was daarna behoorlijk gesloopt. Op het officiële TikTok-account van HYROX BENELUX luidde dan ook de vraag wat hij de dag na Hyrox doet.

Een terechte vraag, zeker wanneer je de beelden ziet waarop Wennemars zichtbaar stroef beweegt. Maar wie hem een beetje kent, kan het antwoord al raden: op zaterdag probeerde hij namelijk zijn tijd te verbeteren, zoals ook op de beelden te zien is.

Verslaving

Dat de ex-schaatser van geen ophouden weet, was recent ook al onderwerp van gesprek in de Sportnieuws.nl-podcast EN door met Ellen en Naomi. Naomi van As viel het op dat het lijkt alsof Wennemars niet zonder Hyrox kan.

"We gaan nog even door over verslavingen. Heb jij Erben Wennemars aan het werk gezien voor Hyrox?. "Die man kent ook geen grenzen", opperde Van As. "Die is gewoon sportverslaafd. Maar die gaat... Die gaat gewoon elke training door het geluid. Tong op het gras."

