Voor Joep Wennemars was het afgelopen schaatsjaar sportief gezien fantastisch. Na een lastig begin verbaasde hij op de WK afstanden door goud te winnen op de 1000 meter en toppers als Jordan Stolz en Jenning de Boo te kloppen. Het was een slotstuk van een beladen seizoen, waarin hij afscheid moest nemen van zijn grootste fan: de oma van Wennemars. In Sportnieuws.nl Dromen van Goud vertelt hij openhartig over die zware periode.

Het seizoen eindigde met de wereldtitel, maar begon met een hoop slecht nieuws. Wennemars moest voor de start van het schaatsjaar onder het mes en begon zo niet in topvorm. Daarnaast was er ook triest privénieuws. Wennemars oma, de moeder van Erben, overleed in november. Met haar had Joep een speciale band.

Dat vertelt hij aan schaatslegende Marianne Timmer, die ook schrok van het nieuws, in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Het was wel echt verschrikkelijk, daar zal ik niet omheen draaien", zo begint Wennemars. "Vooral de manier waarop was voor ons ook moeilijk."

Bijzondere band met oma

De wereldkampioen liep de deur bij haar plat. "Ik kwam gewoon meermaals per week bij haar over de vloer, ze stond altijd voor me klaar." Daarnaast was de grootmoeder van de Team Essent-schaatser ook iemand die wist wat ze wilde. "Mijn oma was wel de baas over het huis, had altijd alles op orde. Toen ze op haar sterfbed lag, heeft ze nog alles geregeld voor haar eigen uitvaart. Dat is een blijk van dat ze een heel krachtig mens is."

Als Timmer opmerkt dat het voor hem fijn moet zijn om de laatste dagen op die manier met je oma te beleven, beaamt Wennemars dat. "Ik ben eigenlijk de enige in onze familie die waardig afscheid heeft kunnen nemen. Ik moest de deur uit en toen heeft oma me nog even bij haar geroepen en hebben wij nog een mooi gesprek gehad. Daarna ging het heel snel en dat heeft er voor gezorgd dat andere mensen binnen ons gezin dat niet echt hebben gehad. Dat had ik ze wel gegund."

Tevreden mensen

In de week dat Wennemars' oma overleed, drukte ze haar kleinzoon nog op het hart om gewoon te gaan schaatsen tijdens een belangrijk schaatsweekend. Dat deed hij dan ook. "Het heeft ons denk ik goed gedaan om te zien dat zowel mijn opa als oma zoiets hadden van: we hebben een goed leven gehad en zijn tevreden mensen. Dat maakt het voor ons ook makkelijker. Uiteindelijk wil je ook dat degene die overlijdt ergens vrede mee kan hebben. In die zin was het allemaal wel oké, want het was wel verschrikkelijk jammer."

Een knikje en duwtje van oma

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat Wennemars' oma overleed. Haar man leeft nog wel. "Het is wel pijnlijk om opa alleen te zien, zeg maar. Maar, ja. Het leven gaat door." Timmer weet zeker dat er, waar dan ook, nog een supporter alles meekrijgt. "Oma kijkt vast mee van boven. Het zou mooi zijn als ze je een knikje of een klein duwtje meegeeft."

Dromen van Goud met Joep Wennemars

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt voor de videoserie Sportnieuws.nl Dromen van Goud in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grote namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. In deze aflevering is Joep Wennemars te gast. Hij bespreekt zijn voorbereiding op het olympische schaatsjaar en gaat in op zijn band met trainer Jac Orie, vader Erben Wennemars en geliefde Suzanne Schulting.