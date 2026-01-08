Dat Suzanne Schulting op twee disciplines in actie op de Olympische Winterspelen zorgt voor verbazing bij Jorien ter Mors. Zij deelt dan ook forse kritiek op het besluit van de Selectiecommissie Shorttrack van de KNSB (SCST). "Ik vraag me af hoe ze dat gaan doen."

Schultings focus lag de afgelopen twee jaar op het langebaanschaatsen. Dat kwam omdat ze bij de WK shorttrack begin 2024 in Rotterdam haar enkel brak. Die blessure zorgde ervoor dat ze haar geliefde sport niet naar behoren kon uitvoeren. Ook als langebaanschaatsster liet Schulting zich meermaals zien, met in haar debuutjaar een bronzen medaille op de EK sprint en een wereldtitel teamsprint.

In het voorjaar van 2025 maakte ze de keuze om ook in het (huidige) olympische seizoen voor de langebaan te gaan. Met succes, want op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) greep ze een ticket voor de 1000 meter. Daarna ging de blik op het NK shorttrack, waar Schulting voor het plezier meedeed. Maar dat deed ze met zo'n succes, dat de SCST besloot haar mee te nemen naar de Spelen. Dat ging ten koste van Diede van Oorschot.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

'Schulting heeft niet veel bijgedragen'

"Ik denk dat het voor haar heel mooi nieuws is, maar ik had deze keuze niet gemaakt", is Ter Mors stellig in gesprek met de NOS. In haar ogen is shorttrack een teamsport. "Als je dan ineens na twee jaar je gezicht weer laat zien en een plek in de ploeg wil, dan vind ik daar wel wat van. Ik ben van mening dat ze niet veel heeft bijgedragen aan de Nederlandse shorttrackploeg", zo laat de ex-topschaatsster en voormalig shorttrackster weten.

Drievoudig olympisch kampioene Ter Mors verwacht ook dat de Nederlandse ploeg is geraakt door het nieuws. "Ik denk dat je een bom laat vallen. Ze staan supersterk, ze hebben de afgelopen twee wereldbekers met de relayploeg gewonnen. Die meiden zouden met zo'n hechte groep naar de Spelen gaan en ineens komt er iemand tussen die heel dat traject niet heeft meegemaakt. Niet de ups, niet de downs", schetst Ter Mors. In korte tijd zal Schulting in de groep moeten worden gepast. "Ik vraag me af hoe ze dat gaan doen."

Kanshebster op individuele medaille

Schulting won bij het NK shorttrack goud op de 1500 meter en brons op de 1000 meter. Met al drie gouden olympische medailles op zak weet ze wat er gevraagd wordt op de Winterspelen. Dat erkent Ter Mors, die zelf brons won als shorttracker op de Spelen, ook. "Als je kijkt naar de individuele rijders die we hebben, dan is Schulting wel een van de beteren op papier. Alleen ze mist gewoon de ervaring nu in wedstrijdritme."

Ter Mors boekte in haar carrière successen op zowel de langebaan als het shorttrack. Op de langebaan won ze onder meer drie gouden olympische medailles. Als shorttrackster greep ze olympisch brons en heeft ze meerdere Europese titels in haar prijzenkast.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.