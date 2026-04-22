De hele sportwereld is inmiddels al tijden in de ban van het razendpopulaire Hyrox. Voor veel mensen is het een ultieme beproeving van kracht en uithoudingsvermogen. Maar ook veel oud-topatleten gebruiken de nieuwe sport om fit te blijven. Zo ook oud-schaatskampioen Ronald Mulder, die met een heel sterrenensemble tot een indrukwekkende tijd kwam.

Ronald Mulder baarde onlangs opzien met enkele zeer openhartige uitspraken. Zo meende de winnaar van olympisch brons in 2014 dat prestatiedruk 'helemaal niks negatiefs was, maar juist iets positiefs'. Volgens de oud-topschaatser heb je dat immers nodig om tot grote prestaties te komen. Of hij onlangs ook last had van prestatiedruk tijdens een dagje Hyrox in Rotterdam is onduidelijk. Maar met een hele club voormalig topatleten kwam hij tot een sterke tijd. Eens een topsporter altijd een topsporter blijkt maar weer eens.

Sterrenteam

Tegenwoordig kan niemand meer om Hyrox heen. Steeds meer wedstrijden ontpoppen zich overal in Nederland waardoor de hype inmiddels ook is overgeslagen naar bekende Nederlanders. Mulder besloot om met een wel heel sterk team mee te doen. De 40-jarige oud-atleet had zich namelijk versterkt met niemand minder dat oud-topsprinter Gregory Sedoc, olympisch kampioen in het 3x3 basketbal Arvin Slagter, en de Nederlandse Hyrox-atleet Robert van Herk. En dat ging dan ook behoorlijk goed.

Op zijn Instagram-kanaal toont de in 2022 gestopte Mulder trots het resultaat. Met zijn team nam hij deel aan een zogeheten company challenge, waarin er in duo's wordt gesport. Aangezien de hele formatie uit oud-topsporters bestaat, hadden ze een duidelijk doel gesteld: gemiddeld onder de zestig minuten blijven. Dat lukte nipt.

Ultieme doel

"Hyrox Rotterdam samen met Gregory Sedoc, Arvin Slagter en Robert van Herk meegedaan aan de Company Challenge", schrijft Mulder op sociale media. "Doel was als team onder de zestig minuten en dat is ons gelukt, met gemiddeld 59.29!" Een indrukwekkende prestatie dus van het viertal. Al had de tijd nog wel wat lager kunnen liggen.

Voormalig wereld- en Europees kampioen Mulder vormde een duo met Van Herk en zij kwamen zelfs tot een tijd van 54.29. Maar aangezien het gemiddelden betreft moest daar ook de score van Sedoc en Slagter nog bij. Zij finishten ruim boven een uur en kregen ook nog eens een straftijd. Desondanks behaalde de vier sporters hun ultieme doel, waarmee ze veel respect krijgen van hun volgers. Een indrukwekkende prestatie dus, waaruit blijkt dat ze allemaal nog altijd erg fit zijn.