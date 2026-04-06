Waar prestatiedruk in de topsport vaak als iets negatiefs wordt gezien, is voormalig topschaatser Ronald Mulder daar juist positief over. Volgens de oud-olympiër moeten topsporters die druk omarmen, omdat die nodig is om tot de best mogelijke prestatie te komen.

Opvallend genoeg dacht Mulder een jaar geleden nog heel anders over prestatiedruk. Op LinkedIn schreef hij hoe mooi hij het vond om in een vol Thialf te schaatsen. 'Maar daar zit ook een keerzijde aan: prestatiedruk. Altijd moeten leveren, van jezelf, van je omgeving, voor sponsoren en voor het publiek. Dat was niet altijd makkelijk om mee om te gaan."

Toen hij jaren geleden stopte als topschaatser voelde dat dan ook als een grote opluchting voor Mulder. 'Die constante druk, dat altijd móeten presteren… eindelijk weg.' Toch lijkt hij nu van gedachten veranderd. In de podcast OverWinnen, waar hij recentelijk te gast was, stelde hij dat prestatiedruk als iets positiefs gezien zou moeten worden.

'Leer ermee omgaan!'

"Het moeilijke als we het hebben over prestatiedruk, is dat mensen het altijd als iets negatiefs zien, terwijl het eigenlijk heel positief is", stelt Mulder in de podcast. "Juist de wedstrijden waarin het moest gebeuren zijn wel mijn snelste tijden en hoe komt dat dan? Omdat je het zelf zo belangrijk maakt. Dus dan komt er veel prestatiedruk bij kijken, maar het is nodig om het maximale eruit te halen. Ik wil eigenlijk de prestatiedruk weg uit het negatieve halen en naar de positieve kant brengen."

"Leer ermee omgaan", klinkt het advies van Mulder. "Dat is echt wel moeilijk en dat heb ik ook moeten leren, maar het is echt nodig om een optimale en uitmuntende prestatie neer te zetten. Dat je soms denkt: huh, kon ik dit?"

