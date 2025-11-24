Voor het derde seizoen op rij legt Joy Beune beslag op de ene na de andere gouden plak. Bij de tweede World Cup van dit olympisch seizoen won de topschaatsster in Calgary de 1500, 3000 meter en ploegenachtervolging. Haar vriend Kjeld Nuis bereidde daarom een attentie voor Beune voor.

In de vorige twee seizoenen viel er een goudregen neer op Beune. Ze werd wereldkampioene allround, greep drie individuele titels bij de WK afstanden, werd Nederlands allroundkampioene en zit momenteel midden in een gouden reeks bij de World Cup.

Kjeld Nuis verwent Joy Beune na gouden medailles

Beunes vriend Kjeld Nuis was ook afgereisd naar Calgary en de topschaatser viel eveneens in de prijzen. Nuis werd derde op de 1500 meter, waar de 36-jarige Leiderdorper werd vergezelgd door Jordan Stolz (21) en Finn Sonnekalb (18). Dat hij zich nog prima kan meten met zulke jonge gasten vervult hem met trots.

Ook vond Nuis nog tijd om een lieve attentie voor Beune te regelen. Beune toont in een story op Instagram dat een bos bloemen, een doos chocolaatjes en een briefje voor haar heeft klaargezet. Zou het toeval zijn dat hij de drieklapper van Beune markeert met drie items?

©Joy Beune op Instagram

OKT

In februari worden de Olympische Winterspelen gehouden en daar in Milaan moet het gebeuren voor de topschaatsers. Alle wedstrijden die tot die tijd worden gehouden zijn niets anders dan stapjes richting de Spelen. Behalve dan het Olympisch Kwalificatie Toernooi voor de Nederlanders, dat eind 2025 wordt gehouden in Thialf. Dat wordt een zenuwslopende boel.

"Ik weet dat ik zometeen op het OKT (Olympisch kwalificatietoernooi, red.) hard moet", zei Beune tegen de NOS. "Dat wordt sowieso spannend. Uiteindelijk haal ik hier gewoon de plekken binnen voor de Spelen en krijg ik een goed gevoel van de ritten die ik rijd, maar verder koop ik er niks voor."

Meer schaatsen bij Sportnieuws.nl

Met plekken bedoelt Beune dat haar goede prestaties bijdragen aan het aantal startbewijzen weldra in Italië. Een land max maximaal negen mannen en ook negen vrouwen afvaardigen naar de Olympische Winterspelen.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Reageer en praat mee!