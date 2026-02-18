Kjeld Nuis komt donderdag in actie op de 1500 meter op de Olympische Spelen. Bij zijn laatste race op de Spelen wil de 36-jarige schaatser zijn gouden medaille van vier jaar terug het liefst prolongeren. Oud-topschaatser Thomas Krol verwacht dat niet, maar geeft Nuis wel goede kans op een medaille. "Hij is echt een racer."

Krol schoof als gast aan bij het NOS-programma Studio Olimpico. Daar keek hij vast vooruit op de 1500 meter van donderdag, de afstand waar hij zelf vier jaar geleden achter Nuis zilver won. "Ik schat Kjeld zijn kansen goed in. Hij is 36 jaar en ik vind het ongekend dat hij nog altijd schaatst alsof het zijn eerste wedstrijd is. Het lijkt wel dat hij steeds gretiger wordt."

"Eigenlijk heeft hij alle titels wel binnen en ik heb het idee dat hij er steeds meer van kan genieten. Alles wat hij nu nog haalt is bonus. Ik had niet gedacht terug dat hij nu nog om de medailles mee zou doen, maar ik geef hem echt een goede kans. Ik snap dat hij zelf zegt echt voor goud te gaan, maar ik acht die kans klein. Maar ik geef hem wel een grote kans op een medaille en ik denk dat ook wel als winst zal voelen voor hem."

Gedroomde rit

Nuis heeft in ieder geval zijn gedroomde rit te pakken: hij neemt het op tegen de Chinees Zhongyan Ning. "Dit is 100 procent het beste wat hij kon wensen", weet Krol. "Ning heeft aangetoond goed in vorm te zijn. Hij pakt een discutabele bronzen medaille op de 1000 meter, maar hij reed voor zijn doen gewoon een hele goede rit. Daar kan Kjeld zich aan optrekken. Op de laatste kruising heeft hij Ning voor zich. Kjeld is echt een racer. Hij bijt zich vast in een tegenstander en verliest zelden een rit. Ik denk dat dat goed gaat uitpakken."

Op de Olympische Spelen van 2022 in Peking pakte Krol de gouden medaille op de 1000 meter. Bij de 1500 meter moest hij één man voor zich dulden en pakte hij het zilver. De man die hem toen versloeg? Kjeld Nuis, die aan de vooravond staat van zijn laatste olympische race.