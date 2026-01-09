Erben Wennemars heeft een week na de tumult rond het olympisch kwalificatietoernooi de vinger op de zere plek gelegd. De oud-topschaatser ziet dat 'data wordt gebruikt om gevoelige beslissingen te maken' en dat is volgens hem precies waardoor er zo veel ophef is ontstaan.

Het is inmiddels een week nadat de KNSB de officiële selectie voor de Olympische Winterspelen bekend maakte. Schaatser Tim Prins werd het absolute kind van de rekening. Hij werd tijdens het OKT derde op de 1500 meter, maar door een aanwijsplek van Marcel Bosker mag hij alsnog niet naar de spelen. De reden: de KNSB zag meer medaillekansen voor Bosker bij de ploegenachtervolging dan voor Prins bij de 1500 meter.

Nederland was in rep en roer vanwege de keuze, aangezien iedereen van mening was dat Prins naar de Olympische Winterspelen had moeten gaan. Ook de schaatser zelf was het absoluut niet eens met het besluit, maar de beslissing was onomkeerbaar. De KNSB zou mede op basis van data de keuze op een aanwijsplek voor Bosker hebben laten vallen en dat is volgens Wennemars precies 'waar het wringt'.

'Achteraf gaat het nooit over getallen'

In zijn column in het Algemeen Dagblad geeft Wennemars uitleg. Hij zag dat de keuze voor Bosker werd gemaakt op basis van dat 'gevoed door niet-inzichtelijke rekenmodellen, uitgesmeerd over langere periodes, die achteraf van betekenis werden voorzien'. Volgens hem is het kwalijk dat het achteraf nooit meer over de getallen en tijden gaat, maar over mensen en dromen. "Daar wringt het", geeft Wennemars aan.

Volgens Wennemars moet data slechts 'richting geven' en nooit doorslaggevend zijn in een sport als schaatsen. De oud-topschaatser vindt dat gevoelige beslissingen nooit gemaakt mogen worden op basis van data, omdat het dan 'een verhaal' wordt. "En verhalen roepen altijd discussie op. Zeker als de inzet olympisch is", luidt de conclusie van de bronzen medaille-winnaar op de Olympische Winterspelen van 2006 in Turijn.

Dit weekend mogen sommige schaatsers weer aan de bak tijdens het EK afstanden in Polen. Prins bijvoorbeeld zal daar aan de start verschijnen, maar andere wereldtoppers als Femke Kok, Jutta Leerdam en Kjeld Nuis zijn niet aanwezig.