Dag 1 van de onthoofde EK afstanden zit erop. Alle ogen waren gericht op Tim Prins bij afwezigheid van de Nederlandse olympiërs in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Hij viel in de prijzen op de 1000 meter, maar kan niet tevreden zijn. Ook op de 3000 meter en ploegenachtervolging was Nederlands succes. Lees hier alles terug.

1000 meter mannen

Tim Prins was hier de grootste troef namens Nederland. Zoals inmiddels bekend liep hij nét de Olympische Spelen mis, mede door een veelbesproken keuze van de KNSB. Hij hoopte zichzelf te herstellen en te laten zien op de EK. Dat deed hij enigszins, met een zilveren medaille. Prins was simpelweg niet opgewassen tegen thuisrijder Damian Zurek. Merijn Scheperkamp miste op een haar na het podium.

Noorse waarschuwing op 3000 meter

De grote Nederlandse toppers slaan de EK afstanden over vanwege de Olympische Spelen, maar er verschenen waardige vervangers aan de aftrap. Vooral Sanne in 't Hof deed het naar behoren. Zij schaatste naar een bronzen medaille. Goud was er in een toptijd voor Ragne Wiklund, die daarmee een waarschuwing uitdeelde aan Joy Beune en Marijke Groenewoud.

Vervelend einde voor Nederlandse teamsprint

De eerste dag begon met de teamsprint voor vrouwen, het enige niet-olympische onderdeel van de EK. De kans op eremetaal was groot voor Nederland, want er deden slechts vier landen mee. Toch liep het allemaal uit op een groot drama. Isabel Grevelt kwam ten val, waardoor de race voor Oranje erop zat. Pech was er dus voor haar en teamgenotes Anna Boersma en Naomi Verkerk.

Zilveren ploegenachtervolging mannen

Daarna was het tijd voor de ploegenachtervolging voor mannen. Het veelbesproken viertal dat naar de Olympische Spelen gaat, was er niet. Louis Hollaar, Wisse Slenderbroek en Kars Jansman waren hun vervangers. Het gelegenheidstrio deed het niet onverdienstelijk met een zilveren medaille. Goud was er voor Italië.

