Voor het publiek is het OKT één van de mooiste toernooien die er is, maar de schaatsers lijken daar iets anders over te denken. Voor hen gaat het kwalificatietoernooi voor de Spelen namelijk gepaard met flink wat zenuwen. Ook voormalig topschaatser Erben Wennemars weet daar alles van.

In Thialf strijden deze week de beste Nederlandse schaatsers om de tickets voor de Winterspelen. Negen mannen en negen vrouwen mogen in februari naar Milaan, maar om daar te komen moeten ze tussen 26 en 30 december wel al in topvorm zijn. Een klein foutje kan al fataal zijn, zelfs als je het hele jaar geweldig hebt gereden.

'Dat maakt het extreem'

Het OKT brengt altijd een hoop spanning met zich mee en dus gebeuren er soms de gekste dingen. Voor de toppers is het dan ook één grote zenuwenbedoening. Wennemars noemt het OKT in zijn column voor het Algemeen Dagblad 'het meest verschrikkelijke, maar ook het mooiste toernooi dat je als schaatser kunt rijden'.

Dat het OKT rond de feestdagen wordt gehouden, heeft ook impact op het privéleven volgens Wennemars. De schaatsers doen er tenslotte alles aan om maar niet ziek te worden en dat zorgt voor een eenzame kerst. "Teruggetrokken, afstand houdend, bang voor dat ene verkoudheidje dat alles kan verpesten. De wereld wordt klein. Heel klein. En juist dat maakt het zo extreem."

Kritiek op OKT

Kjeld Nuis uitte onlangs nog kritiek op het toernooi, omdat hij van mening was dat de medaillekandidaten een aanwijsplek moeten krijgen zodat ze zich volledig op de Spelen kunnen richten. Nu moeten ook zij nog een extra keer pieken en het is de vraag of dat helpt richting het toernooi in Milaan. Wennemars begrijpt die kant van het verhaal, maar wijst ook op de reden waarom het OKT ooit is bedacht.

"Het systeem is ontstaan uit noodzaak, na jaren van politieke spelletjes rondom de plaatsing, waar trainers en atleten aan ten onder gingen. Dit is het meest transparante en eerlijke systeem dat we hebben", concludeert hij.

Zelf geniet Wennemars van de druk die het OKT met zich meebrengt: "In de bruutheid van het systeem zit ook schoonheid. Iets puurs. Geen politiek. Geen spelletjes. Geen gunfactor. Alleen de klok. Een klok die niet te manipuleren is. Die geen medelijden kent en ongevoelig is voor reputatie of status." Volgens hem heeft het Nederland juist heel veel opgeleverd: "Er is geen land ter wereld met zoveel prestatiedruk en geen land dat zo goed leert pieken op het juiste moment."

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

In de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud blikt voormalig topschaatsster Marianne Timmer vooruit op het OKT. Beluister de aflevering hieronder:

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.