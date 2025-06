Ex-topschaatser Erben Wennemars kiest de aanval bij presentator Humberto Tan: 'Nee, dan begrijp je het niet'

Voormalig topschaatser Erben Wennemars is ook na zijn carrière op het ijs volop aan het sporten. Zo is hij verslingerd aan Hyrox, een combinatie van rennen en fitnessoefeningen. De 49-jarige Dalfsenaar plaatste zich zelfs voor het WK. Is hij daar niet ietwat oud voor?

Wennemars en zijn zoon Niels Wennemars, die zich ook serieus op Hyrox stort, waren vrijdag te gast bij de show van Humberto Tan op RTL4. Daar legde de tweevoudig wereldkampioen sprint uit wat hem aantrekt in het fenomeen.

"De toegankelijkheid. Crossfit is eigenlijk niet toegankelijk. Dat is voor hele fitte mensen", zegt Wennemars. "Een niche. Maar als wij morgen zeggen: we gaan meedoen aan Hyrox. Dan kan dat gewoon. De oefeningen zijn heel simpel en uitvoerbaar. Wel zwaar, maar dat kan je trainen, iedereen kan dat gewoon."

Gorilla

Vervolgens geeft Wennemars op de voor hem kenmerkende enthousiaste wijze aan dat Hyrox zo bevredigend is vanwege de diversiteit. Hij raadt het mensen aan die alleen aan hun spieren werken in een sportschool.

"Al die mensen die tegenwoordig in de sportschool zitten, die kijken dan naar zichzelf in de spiegel. Met die dumbels en eiwitten erin, dan zien ze eruit als een gorilla. Maar ze kunnen niks! Hyrox is een loopevent, maar daarbij moet je ook grondoefeningen kunnen doen."

Geen topsport

Nadat Tan de meeslepende praatjes van vader en zoon Wennemars heeft aangehoord, is het tijd voor een kritische noot. "Maar wacht eens even", zo begint de presentator. "Als jij op je 49e je nog kan kwalificeren voor een WK, dan is dat geen topsport."

Maar die denkwijze klopt volgens Wennemars niet. "Nee, dan begrijp je het niet. Ik ben gekwalificeerd, maar ik ben niet zo goed, hoor. Ik ben gewoon een oude man. Ik ben gekwalificeerd in mijn leeftijdscategorie. Kijk, en dan ben ik nog wel goed. Dat is het leuke met deze sport. De breedtesport is de basis van de sport. Daarna komt pas de topsport. Bij andere sporten zie je dat de topsport leidend is en dan komt de breedtesport er een beetje achteraan."