De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1) gaat niet de boeken in als de meest memorabele wedstrijd tussen beide teams, maar voor de aftrap gebeurde er wel iets vreemds. Ajax-supporters zorgden voor een uiterst merkwaardige actie. Ex-topschaatser Erben Wennemars laat zondagavond duidelijk merken wat hij er van denkt.

Voorafgaand aan De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax gebeurde er iets opmerkelijks. Op de A4, de weg van Amsterdam richting Rotterdam, werd de bus van Ajax nietsvermoedend overvallen door een boel Amsterdamse supporters die langs de weg stonden. Langs de snelweg stonden supporters met fakkels klaar om de spelers te steunen. Daardoor ontstond er ook een flinke file.

De politie Amsterdam reageerde met verbijstering op de actie van de Ajax-fans. De Amsterdammers hielden de spelersbus tegen om de spelers een hart onder de riem te steken, maar dat was volgens een politiewoordvoerder 'levensgevaarlijk'. "Je club een hart onder de riem steken snappen we, maar dit is levensgevaarlijk. Gelukkig is het goed gegaan", aldus een politiewoordvoerder.

'Treurnis'

Ook ex-topschaatser Erben Wennemars kreeg de beelden mee. "Dit wordt iedere keer gewoon gekker hè", merkt hij bij RTL Tonight. Bert van der Burg, ook een bekende oud-schaatser, spreekt van 'treurnis'. Wennemars. "Waarom moet dit nou op de snelweg? Dat slaat toch nergens op."

'Hoort er gewoon bij'

Al vindt de meervoudig wereldkampioen sprint het ook wel weer wat hebben. Hij denkt dat de spelers van Ajax er ook wel baat bij hebben gehad. "Het is stiekem ook wel weer gaaf, denk ik." Als Van den Burg fel van wal steekt, wil Wennemars het allemaal ook niet te groot maken. "Dit hoort gewoon, helaas, bij De Klassieker."

Van den Burg weet niet wat hij hoort. "Hij zegt het hoort helaas bij De Klassieker. Nooit accepteren, dit soort gedrag."

Tot een spraakmakende Feyenoord - Ajax leidde het overigens allemaal niet. Het werd een tamme vertoning in De Kuip. De Amsterdammeres kwamen via Sean Steur uit een van de weinige mogelijkheden op voorsprong, maar verspeelden die door een late penalty van Feyenoord: 1-1. Daardoor blijven de Rotterdammers de beste papieren hebben voor plek twee. Die positie geeft aan het eind van het seizoen recht op directe Champions League-plaatsing.